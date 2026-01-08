Какими были Сумы 60 лет назад: архивные фото

Город Сумы имеет чрезвычайно богатую и древнюю историю, которая уходит своими корнями еще II–VI веков, когда на берегах реки Псел селились славянские племена. За почти 372 года своего существования он прошел путь от славной казацкой крепости до уютного уездного городка, а затем — до статуса мировой "сахарной столицы" благодаря меценату Ивану Харитоненко.

Видео дня

Интересно, что еще до официального основания на месте древнего городища Липеньск жили пасечники, чьи 150 дворов упоминаются в летописях. Пережив бурные времена революций, Вторую мировую войну и возродившись из пепла, Сумы получили поэтическое название "город роз". Сегодня этот областной центр является родным домом для более 270 тысяч жителей, которые ценят свое культурное наследие. Новый всплеск интереса к прошлому вызвала публикация уникальной подборки фотографий, зафиксировавших вид города шесть десятилетий назад.

Старые фото из Сум

Недавно обнародованные в соцсетях архивные кадры позволяют современникам заглянуть в Сумы образца 1960-х годов. На фотографиях можно увидеть главную новогоднюю елку на Покровской площади в 1962 году, которая создавала праздничное настроение для тогдашних горожан.

Также в сети появились зимние виды стадиона "Спартак":

Территория возле Центрального универмага на Красной площади:

Эти снимки, в частности с изображением улицы 20 лет Победы, демонстрируют тогдашний архитектурный стиль и повседневный ритм жизни сумчан в период хрущевской оттепели. Каждое такое фото является бесценным документом эпохи, отражающим трансформацию городского пространства.

Путь испытаний и промышленного подъема

История города в указанный период была неразрывно связана с драматическими событиями советской эпохи. После установления власти Советским Союзом Сумы прошли путь от окружного города до статуса областного центра в 1939 году. Город пережил страшную трагедию Голодомора 1932–1933 годов, унесшего жизни более 5 тысяч жителей, и немецкую оккупацию во время Второй мировой войны, которая длилась с октября 1941-го по сентябрь 1943 года. Несмотря на все испытания, послевоенное время стало периодом интенсивного развития и восстановления жилищного фонда.

Значительный экономический рывок начался с 1950-х годов, когда город превратился в крупный центр машиностроительной, химической и пищевой промышленности. В это время начали активно работать насосный, сахарный и суперфосфатный заводы, а также развивалась сеть образовательных и культурных учреждений: от педагогического института до многочисленных кинотеатров и библиотек. Уже в 1961 году был основан комбинат хлебопродуктов, а чуть позже возведен стадион "Авангард", что окончательно сформировало вид Сум, который мы знаем из архивных фото.

OBOZ.UA предлагает посмотреть, какими были Сумы в 50-х годах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.