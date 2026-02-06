Винницкая область в 30-х годах: в сети нашлись архивные фото

Винницкая область, расположенная на живописном правобережье Днепра в пределах Подольской возвышенности, является сердцем центральной Украины. Это край с богатой историей, где каждый город хранит память о прошлых веках и культурном расслоении.

Областной центр, Винница, издавна славится своим уникальным ландшафтом и стратегическим значением для всего региона. Благодаря географическому положению область граничит с семью другими регионами и Молдовой, что всегда делало ее важным торговым и административным узлом. Несмотря на современный вид, город до сих пор скрывает в себе отголоски событий, заложивших фундамент его нынешнего развития.

Исследование прошлого этого региона позволяет лучше понять идентичность современных подолян.

В социальной сети Facebook были обнародованы ценные архивные фотографии, иллюстрирующие жизнь Винницы и Могилева-Подольского в 1930-х годах. На фотографиях можно увидеть знаковые объекты того времени, в частности процесс возведения здания Госбанка в Виннице, датированный 1930 годом. Также – кадры из Могилева-Подольского: величественное здание кинотеатра имени Г.И. Котовского в 1936 году и оживленный предпраздничный базар, зафиксированный в 1935 году. Эти кадры позволяют оценить тогдашнюю моду, архитектурные стили и повседневную атмосферу городских улиц перед началом военных потрясений.

Период 1930-х стал определяющим для формирования современных границ региона, ведь Винницкая область была официально образована 27 февраля 1932 года. Сначала она была значительно больше современной и включала территории нынешних Хмельницкой и Житомирской областей, охватывая 71 район. Однако в результате реформы 1937 года область приобрела более компактный вид, оставив в своем составе 42 района и два ключевых города областного подчинения – Винницу и Могилев-Подольский. Это было время активного строительства и расширения промышленности, что впоследствии было прервано трагическими событиями Второй мировой войны.

Жизнь области была в корне изменена оккупацией 1941 года, которая нанесла колоссальный ущерб народному хозяйству и культуре. Во время боевых действий и нацистского режима были уничтожены тысячи домов, сотни школ, больниц и промышленных предприятий.

Несмотря на масштабные разрушения и принудительный вывоз тысяч граждан в Германию, регион сумел выстоять и дождаться освобождения в марте 1944 года. Символом несокрушимости подолян стали 137 уроженцев области, которые получили звание Героя за проявленный героизм в те сложные времена.

