В сети показали уникальный кадр из Закарпатья: фото более 100 лет

В сети показали древний кадр из поселка Королево на Закарпатье, сделанный еще в 1920 году. На фото можно увидеть реформатскую церковь и часть древнего поселения, которое сейчас входит в Береговский район.

Этот снимок зафиксировал Королево в период, когда для него еще употребляли другие исторические названия. Тогда, в частности, могли использовать малораспространенное название Дубовинка, связанное с дубовыми лесами вокруг села.

Королево – поселок на реке Тиса в Береговском районе Закарпатской области. Сейчас он является центром Королевской поселковой общины, однако его история достигает значительно более глубоких времен.

Само название Королево связано с венгерским Királyháza, что означает "дом короля". По одной из версий, оно происходит от королевского охотничьего дома, куда приезжал на охоту венгерский король Стефан V Арпад.

В разные периоды поселение имело несколько названий. Его знали как Фелсас, Кирайгазо, Кралово-над-Тисой и Королево. В 1995 году в названии поселка Королево официально изменили одну букву, после чего закрепился современный вариант – Королево.

Первое письменное упоминание о поселении датируется XIII веком. Еще до появления каменной крепости на этом месте существовало славянское поселение, а в конце XII века на городище построили деревянный королевский охотничий дом.

Именно от этого охотничьего центра, по распространенной версии, и происходит название Королево. В XIV веке здесь построили каменный замок Нялаб. Он стоял на высоких террасах скалистого холма над Тисой и имел важное оборонительное значение.

Старое фото 1920 года позволяет увидеть Королево уже в другой исторической эпохе – после распада Австро-Венгрии, когда Закарпатье оказалось в новых политических условиях. В то время в документах и быту могли сосуществовать разные названия поселения, что отражало сложную историю края.

Особое внимание на снимке привлекает реформатская церковь. Для Закарпатья такие храмы являются важной частью местного культурного и религиозного наследия. Они напоминают о многонациональном прошлом региона, где на протяжении веков жили украинцы, венгры, чехи, словаки и представители других общин.

Сегодня такие архивные кадры имеют особую ценность. Они позволяют увидеть не только отдельное здание или улицу, но и целый фрагмент прошлого Закарпатья. Фото из Королева напоминает, как много слоев истории скрывают небольшие населенные пункты Украины.

