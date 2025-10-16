Каким был Тернополь более 100 лет назад: уникальные открытки

Тернополь является одним из самых интересных центров Западной Украины, географически расположен в самом центре региона. Этот город гармонично сочетает в себе австрийский архитектурный колорит Галичины, спокойствие Волыни и живописную красоту Подолья.

Его история, начинающаяся с первого письменного упоминания в 1540 году как Тарнополя, неразрывно связана с возведением городка-крепости Яном Амором Тарновским. Сейчас благодаря архивным фотографиям и уникальным открыткам мы можем заглянуть в жизнь Тернополя, каким он был более века назад, в корне отличаясь от современного вида.

Эти старые снимки отражают дух австрийских улочек, величие старинных храмов и зарождение общественной жизни в городе. Основанный как оборонительный пункт, Тарнополь со временем превратился в важный торговый и религиозный центр.

Настоящей жемчужиной истории Тернополя является его замок, строительство которого началось в 1540 году. Он служил не только для обороны от турецких и татарских набегов, но и был резиденцией местных правителей. Сегодня это старейшее сохранившееся здание города, под которым расположена разветвленная система подземелий. Не менее важным элементом ландшафта является Тернопольский пруд, который был создан искусственно на реке Серет в 1548 году. Этот большой водоем, расположенный почти в центре города, уже тогда был украшением Тарнополя, а сейчас является местом отдыха с катерами и самым длинным в Украине фонтаном.

Тернополь издавна славился как центр религиозной толерантности, где мирно сосуществовали римо-католики, православные, греко-католики и иудеи. Это обстоятельство позволило сохранить в городе ряд уникальных старинных архитектурных сооружений. К ним относится Архикафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (бывший Доминиканский костел), построенный во второй половине XVIII века, с возможностью подняться на колокольню и посетить подземные крипты.

Другим выдающимся культовым сооружением является Кафедральный собор Рождества Христова (или Церковь Рождества Христова), построенный на рубеже XVI–XVII веков как часть городских оборонительных укреплений. По легенде, в нем молился сам Богдан Хмельницкий. Сейчас в храме хранится чудотворная икона Божьей Матери и другие старинные реликвии.

Древнейшим храмом Тернополя считается Церковь Воздвижения Честного Креста (Надставная), памятник архитектуры национального значения, возведенный в конце XVI века возле западных городских ворот. Она также служила частью городских оборонительных сооружений, что свидетельствует о глубокой интеграции религиозных объектов в систему защиты города.

Кроме сакральных зданий, старый Тернополь отличался характерной австрийской архитектурой с узкими улочками и домами, которые сохранили дух прошлого века. Динамичное развитие города в XIX веке, особенно после получения Магдебургского права в 1550 году и статуса свободного королевского города в 1844 году, способствовало активной застройке.

В конце XIX века, под руководством бурмистра Владимира Лучаковского (первого украинца на этой должности), город приобрел современный европейский вид, был обустроен электрическим освещением, водопроводом и канализацией, а также заложены парки.

В первой половине XX века Тернополь пережил ряд драматических событий: российскую оккупацию во время Первой мировой войны, провозглашение ЗУНР (где Тернополь недолго был местом пребывания правительства) и польскую оккупацию. В 1920 году город даже на короткое время стал столицей Галицкой Социалистической Советской Республики. Наибольшие разрушения городу нанесла "битва за Тарнополь" в 1944 году, во время Второй мировой войны, когда было разрушено до 85% застройки.

Несмотря на это, в 1950–1960-х годах город был масштабно отстроен, а его промышленное, образовательное и культурное развитие ускорилось. После переименования в Тернополь в 1944 году город стал важным железнодорожным и автомобильным узлом. В конце 1980-х и в начале 1990-х Тернополь стал одним из центров национально-демократического возрождения, что в конце концов привело к провозглашению независимости Украины.

Современный Тернополь, который имеет герб со знаком "Лелива" (родовой герб Яна Амора Тарновского), сохраняет свою многогранную идентичность. Кроме архитектуры и истории, он известен своей фестивально-ярмарочной традицией, в частности крупнейшим Международным музыкальным фестивалем "Файне Місто". Все это подтверждает: "Городов много, Файне – один".

