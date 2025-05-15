Уникальные трехсторонние часы в Тернополе: как они выглядели много лет назад

В центре Тернополя стоят необычные трехсторонние уличные часы. Это не просто хронометр, а символ города с богатой историей. Подобных конструкций в мире – единицы. Похожие часы есть только во французском Амьене.

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Именно благодаря своей уникальности тернопольские часы вошли в международный проект мирового наследия, объединяющий шедевры инженерной точности и эстетики из разных уголков мира. В сети появились уникальные архивные фотографии.

Первую конструкцию установили еще в конце XIX века. В 1894 году в Тернополе было создано общество, за счет которого приобрели и смонтировали уличные часы на перекрестке современных улиц Мицкевича и Гетмана Сагайдачного. Устройство разместили на высоком металлическом столбе, а главной его особенностью была трехсторонняя форма, позволявшая видеть время с разных направлений.

Это произведение стало не только украшением города, но и ориентиром для жителей. Оно пережило Первую мировую войну, однако не выдержало разрушений Второй мировой: в 1944 году во время боев за город часы были утрачены. Восстановить их тогда не удалось.

Среди утраченных тогда памятников – колокольня церкви Воздвижения Честного Креста, многочисленные скульптуры, в частности крест в честь жертв холеры, монумент Юзефу Пилсудскому и статуя Святой Текли.

Возвращение трехсторонних часов стало возможным только в XXI веке. В 2014 году в центре Тернополя было установлено точную реплику. В процессе реконструкции использовали исторические фото, чертежи и архивные документы, что позволило максимально точно воспроизвести вид оригинала.

Конструкция имеет более шести метров в высоту, вес около 100 килограммов. Циферблаты – по одному с каждой стороны – имеют диаметр один метр. Среди особенностей – сложный механизм с четырьмя уровнями передачи, подсветка в вечернее время и синхронизация времени по спутниковому сигналу.

Восстановление часов сопровождалось и реконструкцией близлежащей площади. Согласно многочисленным обращениям горожан, пространство вокруг сооружения вымостили аутентичной брусчаткой. Такой подход позволил не только сохранить историческую атмосферу, но и приблизить территорию к ее довоенному виду. Некоторые исследователи убеждены, что первоначально вокруг часов была клумба, однако в межвоенный период это место приобрело более урбанистический характер с каменным мощением.

Трехсторонние часы Тернополя – не только пример мастерского воспроизведения исторического памятника, но и объект мирового внимания. Французский сайт "Spadachina mondiale de l'horlogerie" включил их в каталог выдающихся образцов уличного часового искусства. В публикациях на страницах ресурса говорится о сложности проектирования, технических особенностях механизма и значении часов для урбанистического пейзажа Тернополя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Тернополь в 1910-х.

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