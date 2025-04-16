Широкие окна и рисованные вывески: в сети показали Тернополь в 1910-х годах. Фото

В сети обнародовали уникальное фото Тернополя, датированное примерно 1910-ми годами. На нем изображена восточная сторона домов бывшей Панской улицы, которая ныне называется бульвар Шевченко.

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Среди всех сооружений, показанных на фотографии, до настоящего времени целостно сохранился только отель "Подольский". Его отличают характерные архитектурные элементы кровли. Фотографию обнародовали в Facebook-сообществе "Пам'ятки Тернополя".

Архитектура Тернополя в начале ХХ века

Особое внимание привлекают широкие окна и большие витрины магазинов, характерных для городской застройки начала ХХ века. Такие окна играли не только функциональную роль, но символизировали открытость пространства, доступность товаров и новые стандарты городской жизни.

На фото также можно увидеть кованые балконы, вывески магазинов и таблицы с названиями улиц. В то время изготовление вывесок являлось отдельной профессией, и все надписи создавались вручную. Это придавало фасадам особый вид, присущий австро-венгерским городам.

Справа виден вход в тогдашний Пассаж Адлера (ныне – улица Елены Кульчицкой). Известно, что на пересечении этой улицы в определенный период мог действовать бордель – подобные заведения были распространены во многих городах Австро-Венгрии.

Рядом с гостиницей располагался Подольский банк – одноэтажное здание. Возле него – типичные для того периода солнцезащитные навесы, а также кондитерская, кафе "Адрия" и вход в подвальные помещения, достигающие трех уровней вниз.

Вероятная дата создания фото – до начала Первой мировой войны, поскольку на изображении не видно никаких следов разрушений.

Исторический контекст

Тернополь в 1910-х годах входил в состав Австро-Венгерской империи. Город уже имел железнодорожное сообщение (с 1870 года), активно развивалась инфраструктура, действовали культурные учреждения, учебные заведения и общества. На конец XIX века Тернополь был многонациональным городом, в котором сосуществовали украинцы, поляки, евреи и другие общины.

После начала Первой мировой войны, в 1914 году, город был занят русскими войсками. До 1917 года Тернополь находился под русской оккупацией и испытал значительные разрушения. Уникальные изображения довоенного периода, как это фото, имеют важную документальную и культурную ценность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Тернополь во время бомбежек в 1944 году.

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