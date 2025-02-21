Таким было массовое собрание: в сети показали Каменское в 1917 году. Фото

Первым известным поселением на территории современного Каменского считается Романовский курган. Здесь размещался укрепленный перевалочный пункт, где запорожские казаки проводили военные советы. Активное заселение региона началось во время существования Новой Сечи. В этот период появились запорожские слободы Карнауховка и Тритузное, входившие в состав Кодацкой паланки.

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Первое письменное упоминание о селе Каменское датируется 1750 годом и связано со строительством Рождество-Богородицкой церкви. В 1880-х годах, после строительства железной дороги, которая проходила поблизости и соединяла Донбасс с Кривбассом, в Каменском начала развиваться промышленность. В сети обнародовали уникальное архивное фото города во время массовых собраний.

Согласно подписи, это Каменское в 1917 году. Если внимательно присмотреться, можно заметить, что на одном из знамен написано "1 Мая", а на другом – "За свободу!". Это свидетельствует о том, что событие произошло в начале мая 1917 года – в то время, когда шла Первая мировая война и происходили значительные общественные потрясения.

В феврале того же года власть перешла к Временному правительству, просуществовавшему до осени, когда его устранили большевики. Именно Временное правительство приняло важное решение для Каменского – предоставило ему статус города. Этот период отличался большими изменениями, активной общественной жизнью, многочисленными собраниями, созданием комитетов и ростом социального напряжения из-за дефицита товаров и роста цен.

В советское время историки также обращали внимание на эту фотографию. Она приписывалась неизвестному фотографу и датировалась 1 мая 1917 года. Советские исследователи называли событие "10-тысячным митингом рабочих Днепровского металлургического завода", который, по их мнению, демонстрировал поддержку большевистской политики.

Современный историк и писатель Александр Слоневский в своей книге подверг сомнению эту версию. Он привел данные о численности работников завода – к тому времени их было меньше 9 тысяч человек. К тому же предприятие работало в военных условиях, выполняя оборонные заказы, а участие в митинге могло привести к немедленному увольнению или даже судебному преследованию.

Исследователь проанализировал состав участников собрания на фото. По их одежде видно, что среди присутствующих много гимназистов, женщин, детей и даже людей в военной форме, вероятно, австрийских военнопленных, в то время как количество рабочих было незначительным.

По данным книги, этот митинг был посвящен началу "Праздника трудящегося класса", 1 мая. Точное место проведения определить трудно из-за многочисленных реконструкций исторической части города. Впрочем, наиболее вероятной локацией была Новобазарная площадь.

Сохранилось еще одно уникальное фото масштабного митинга в Каменском того времени. Фотография предоставлена из личного архива В. Кушковской и была опубликована в другой книге О. Слоневского, написанной в соавторстве с Людмилой Яценко.

Это фото датировано мартом 1917 г., и оно зафиксировало события, связанные со свержением царя в Российской империи. Особую ценность фотография имеет благодаря тому, что на ее заднем плане виден старинный дом, который, хоть и претерпел изменения, но сохранился до наших дней. Речь идет о зданиях на Гимназическом проспекте (№2, 4, 6), которые в то время располагались в одном из главных торгово-коммерческих центров города.

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