Столица карпатских сувениров: в сети показали Косов более 85 лет назад. Фото

Косов часто называют столицей гуцульского народного искусства. Именно здесь издавна изготавливали вещи, которые сегодня туристы покупают в Яремче, Буковеле и других карпатских курортах в качестве местных сувениров.

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Старые фотографии позволяют увидеть, каким был город более 85 лет назад. Они передают атмосферу довоенного Косова и напоминают о его давних ремесленных традициях.

Косов – город в Ивано-Франковской области, районный центр Косовского района и административный центр Косовской городской территориальной общины. Он также является важным административным и торговым центром галицкой Гуцульщины.

Город расположен у подножия Украинских Карпат, в долине реки Рыбницы, которая является притоком Прута. Окружающие горы покрыты смешанными лесами.

В сети опубликовали фотографии Косова, сделанные в 1938–1940 годах.

Косов уже был известен резьбой по дереву, керамическими изделиями и ковроткачеством. Эти ремесла стали неотъемлемой частью местной культуры и принесли городу славу далеко за пределами Гуцульщины.

Многие изделия, которые сегодня считаются типичными карпатскими сувенирами, связаны именно с косовскими мастерами и традициями этого края.

Расстояние от Косова до Ивано-Франковска составляет 101 километр. Ближайшая железнодорожная станция расположена в Выжнице, в 12 километрах от города.

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