Старый Хмельницкий: в сети показали серию фото

Хмельницкий имеет давнюю историю. Археологические находки свидетельствуют о заселении этой территории еще в эпоху бронзы. Первое письменное упоминание о поселении, которое впоследствии стало городом, датируется 1431 годом – тогда оно носило название Плоскиров (Плоскировцы). В XVI веке получило магдебургское право, что способствовало росту экономического веса как местного торгового центра.

Видео дня

В сети появились уникальные черно-белые фотографии старого Хмельницкого. Снимки демонстрируют центральную часть города и исторические здания.

XIX век стал периодом индустриализации. В Проскурове появляются железная дорога, сахарный и спиртовой заводы, ряд других промышленных предприятий. Это стимулирует прирост населения и урбанизационное развитие.

В ХХ веке город претерпел серьезные трансформации. Проскуров пережил революционные события, обе мировые войны, смену власти и советскую индустриализацию. В 1954 году город получил новое название – Хмельницкий, в честь гетмана Богдана Хмельницкого, и стал областным центром.

Именно в этот период наблюдалось наибольшее расширение города, в частности, путем присоединения сел Заречье и Гречаны. Развивалась промышленность: открывались заводы трансформаторных подстанций, радиотехнический, термопластавтоматов, предприятия пищевой и легкой промышленности. В городе проложили троллейбусные линии, возвели новые микрорайоны, открыли первое высшее учебное заведение – ныне Хмельницкий национальный университет.

Отдельный аспект – военное значение города. В период Холодной войны вблизи Хмельницкого были размещены боевые позиции межконтинентальных баллистических ракет, что делало регион стратегически важным для СССР.

Обнародованная серия фото – не только документальная фиксация прошлого, но и напоминание об изменчивости городского ландшафта, архитектурное наследие и историческую глубину города. Эти кадры позволяют увидеть Хмельницкий таким, каким его помнят поколения жителей середины прошлого века.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие исторические фото Черновцов – одного из самых красивых городов Украины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.