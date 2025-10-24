Старые фото Винницы: в сети показали Николаевскую церковь в 30-х годах

Церковь Святого Николая является настоящим архитектурным украшением города Винница. Это древнейшее религиозное сооружение в городе единственное выполнено в традиционном украинском архитектурном стиле.

Стоит Никольская церковь в центре Винницы с середины XVIII века. И в Facebook-сообществе "История Винницы" показали ее фотоснимки, сделанные почти столетие назад – в 1930 году.

Автором кадров является выдающийся украинский искусствовед Павел Жолтовский. Он всю жизнь исследовал и способствовал сохранению сакрального искусства Украины. Особый интерес для него представляла Волынь, но и винницкая Никольская церковь поразила исследователя.

Здание заложили весной 1746 году и возводилось на средства мецената Антона Постельника. Стоит оно в старом городе Винницы на левом берегу реки Южный Буг. Церковь расположена у подножия горы, где раньше стоял старинный винницкий замок.

Церковь строили по всем канонам украинского барокко – с тремя грушевидными куполами, открытой галереей и на каменном фундаменте. Она расположена, как и все украинские церкви, в направлении с запада на восток. Все три церковные срубы в плане восьмигранные. Колокольня построена как и в типичных церквях украинского типа, отдельно от церкви. Она в плане четырехугольная, покрыта пирамидальной четырехгранной крышей. Первый ярус колокольни каменный.

По легенде, Никольскую церковь в Виннице построили на месте часовни, основанной когда-то монахами Киево-Печерской Лавры, которые бежали из Киева от монголо-татарского нашествия. По другой легенде, святыня связана с выдающимся полководцем Иваном Богуном. Одни говорят, что он здесь крестился, другие – что венчался. Впрочем, точных данных об этом у историков нет, поэтому эти предположения остаются городскими легендами.

