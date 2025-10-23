Сумы в начале XX века: в сети показали исторические фото города

Сегодня Сумы известны как город областного значения на северо-востоке Украины и административный центр Сумской городской громады. Однако его история, особенно в начале XX века, является чрезвычайно насыщенной и тесно связанной с индустриальным развитием и национально-освободительной борьбой.

Недавно в сети появились уникальные исторические фото, которые показывают, как выглядел город на рубеже веков, в частности, можно увидеть Харитоновский мост с видом на улицу Троицкую и Лодочную пристань. Эти изображения являются ценным визуальным свидетельством эпохи, когда Сумы переживали стремительный экономический и социальный рост, становясь одним из промышленных центров Слобожанщины.

Золотой век промышленности и торговли

Развитие Сум приходится на вторую половину XIX — начало XX века, что было обусловлено бурным ростом промышленности. Город стал одним из крупнейших центров сахарной промышленности в Украине, а также мощным центром машиностроения, металлообработки и текстильной отрасли (фабрика сукна).

Этому способствовала оживленная торговля, в частности известные ярмарки, которые проводились трижды в год. Статистические данные 1877 года свидетельствуют об активном развитии: в городе проживало более 15,5 тысячи человек, функционировали 7 товарных складов, 337 лавок и магазинов, а также мужские и женские гимназии. Местные жители занимались преимущественно торговлей и ремеслом, среди 876 ремесленников преобладали сапожники, портные и кузнецы. В 1878 году в Сумах насчитывалось уже 14 фабрик.

Водоворот исторических событий и современное развитие

Начало XX века для Сум было отмечено Украинской революцией. В 1917 году город оказался в сфере претензий Украинской Центральной Рады. Впоследствии, во время Первой советско-украинской войны, большевики временно захватили Сумы, но уже 1 апреля 1918 года украинские войска при поддержке Германии вернули контроль над городом. После прихода к власти Павла Скоропадского Сумы вошли в состав Харьковской губернии Украинской Державы. Впрочем, во время второго вторжения советских войск в январе 1919 года город снова был оккупирован, и впоследствии потерял статус уездного центра, став окружным городом с 1923 до 1930 года, а с 1939-го – областным.

Город понес значительные потери во время Голодомора 1932–1933 годов, когда, по оценкам, умерло по меньшей мере 5222 его жителя. В годы Второй мировой войны Сумы дважды попадали под оккупацию: с октября 1941 по сентябрь 1943 года.

Значительное развитие возобновилось только после 1950-х годов благодаря восстановлению и росту машиностроительной, химической и пищевой промышленности.

В независимой Украине Сумы стали известными благодаря "Студенческой революции на траве" в мае 2004 года — беспрецедентному акту студенческого неповиновения, который стал предтечей Оранжевой революции. Современное развитие также отметился строительством крупных спортивных объектов, таких как стадион "Юбилейный", открытый в 2001 году.

