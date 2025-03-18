Старые фото Черновцов: каковы были рынки и главная площадь города

Черновцы – культурный и исторический центр Буковины. Античный историк Геродот упоминал реку Прут, на которой расположены Черновцы под названием Порта Пиретос. До 1377 года территория, известная как Шипинская земля (древнее название Буковины), входила в состав Венгерского королевства.

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В 1377 году Петру I присоединил Шипинскую землю к Молдавскому княжеству, включавшему крепости Хмелев, Хотин и Цецин (нынешние Черновцы). В сети показали уникальные архивные фото Черновцов.

Первое официальное упоминание о городе датировано 8 октября 1408 года, когда Александр Добрый в грамоте предоставил львовским и подольским купцам право на свободную торговлю.

Город был важным торговым пунктом на пути из Львова в Сучаву, который имел разные названия: Берладская дорога, Львовская дорога, Волошская дорога или Старый Берладский шлях. В 1488 году этот маршрут упоминается как "большая дорога", проходившая через Черновцы.

В XV–XVI веках Черновцы расцветали как торговый центр с ярмарками на левом берегу Прута, но в XVI веке город пришел в упадок из-за непрерывных войн. В 1538 году он попал под власть Османской империи.

Черновцы неоднократно терпели разрушения во время войн Молдавии с Польшей, нападений турок и татар. В 1650 и 1653 годах в Черновцах побывали казаки под руководством Богдана Хмельницкого. После Полтавской битвы (1709) сюда прибыли московские войска, нанесшие значительный ущерб городу. В ходе русско-турецкой войны 1735-1739 годов Черновцы снова пострадали, что повлекло за собой их превращение в небольшое поселение. К 1762 году в городе насчитывалось всего 200 деревянных домов с примерно 1200 жителями.

В результате русско-турецкой войны 1768-1774 годов Черновцы были заняты русскими войсками, а впоследствии переданы под власть Австрии (1774-1918). С этого времени город стал административным центром Буковины. Сначала здесь размещалась военная администрация (1774–1786), впоследствии – гражданское управление.

В 1864 году Черновцы получили право на городское самоуправление, что способствовало росту населения и экономическому развитию.

События 1848 повлияли на автономный статус края и обострили соперничество между украинской и румынской общинами. Во второй половине XIX века город пережил экономический подъем: появились пивоваренный завод, паровая мельница, мебельная фабрика, в 1850 году – торговая палата, в 1877 году – торговая биржа. Развитию Черновцов способствовало открытие железнодорожного сообщения Львов-Черновцы (1866).

Во время Украинской революции 1918 Черновцы стали частью Западноукраинской Народной Республики. Украинский краевой комитет Буковины был создан 25 октября 1918 года. В городе находился полк Украинских сечевых стрелков (УСС), однако из-за запрета австрийского командования его не смогли отправить на помощь Львову.

1–2 ноября 1918 года три сотни УСС под руководством поручика Ильи Поповича разоружили австрийский гарнизон. 3 ноября в городе состоялось народное вече, где большинство собравшихся высказались за воссоединение с Украинским государством.

На фотографии начала XX века изображен рынок на площади Austriaplatz. Справа находится памятник Австрии, построенный в 1875 году по проекту скульпторов Карла Пеккари и Карла Морака. Этот монумент просуществовал до 1919 года, когда он был демонтирован. Слева – улица Liliengasse, которая сегодня носит имя Ивана Франко.

На другом снимке, сделанном около 1900 года, также изображен рынок на Austriaplatz. В центре – тот же памятник Австрии. Слева можно увидеть здание тюрьмы и бывшего земельного уголовного суда, построенное еще в 1819 году.

Еще одна фотография (1905-1914 годов) показывает рынок на Austriaplatz с панорамой на Краевую управу, которая сегодня является корпусом университета. Здание было построено в 1871–1873 годах под руководством старшего строительного советника Антона Павловского, а его авторами стали архитекторы фон Глаубиц и Густав Фритш.

Отдельная фотография 1904 года демонстрирует это же здание Краевой управы, однако еще в ее первоначальном виде – трехэтажном. Четвертый этаж был надстроен позже после пожара 1905 года. Справа на горизонте можно разглядеть шпиль иезуитского костела Пречистого Сердца Иисуса, построенного в 1891–1894 годах по проекту архитектора Йозефа Ляйцнера.

В июне 1940 года город вместе с Северной Буковиной был присоединен к СССР. 6 июля 1941 года город захватили румынские и германские войска. Черновцы стали административным центром губернаторства Буковины. Тогда же начались массовые репрессии против еврейского и украинского населения.

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