Каким был давний Львов: атмосферные фото

Период австрийского господства во Львове, особенно на рубеже XIX и XX веков, стал временем бурного развития для города. Особенно показательной была трансформация пространства между Галицкой площадью, улицей Сапиги и началом улицы Зибликевича – буквально сердца мегаполиса.

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Как выглядела эта часть Львова примерно в 1900-х годах, показало на старинных фотографиях Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе". Городской пейзаж того времени в значительной степени сохранился и по сей день.

Площадь Галицкая в начале ХХ века уже не была рынком – базар отсюда перенесли в 1892 году, а на месте бывшего торжища городской садовник Арнольд Рэринг в 1893 году разбил сквер. К моменту, когда были сделаны эти фотографии, площадь уже приобрела благоустроенный вид: зеленые насаждения, трамвайные пути (электрический трамвай появился здесь в 1894 году) и новая представительная застройка вокруг. Именно в 1909-1911 годах по проектам Альфреда Захаревича и Юзефа Сосновского на соседней улице Валовой выросли монументальные каменные дома в стиле рациональной сецессии, которые и сегодня определяют облик этого квартала.

Улица Сапиги – нынешняя Бандеры – была и до сих пор остается одной из главных магистралей, ведущих от вокзала к центру. На снимке с видом на костел Святой Марии Магдалины видна характерная для того времени во Львове смесь эпох: барочное сооружение XVII века – костел строили между 1612 и 1635 годами монахи-доминиканцы – стоит рядом с более поздней застройкой XIX-XX вв. Сегодня в этом здании располагается Дом органной и камерной музыки.

Начало улицы Ивана Франко е тогдашней Зибликевича е и угол проспекта Свободы и улицы Дорошенко показывают другую сторону того же квартала. Проспект Свободы, проложенный на месте засыпанной реки Полтвы во второй половине XIX века, в начале XX века уже был парадной артерией города с аллеями, кафе и плотной фасадной застройкой. Запечатленная на фото часть улицы Дорошенко, соединявшая проспект с улицей Бандеры, формировалась здесь на протяжении XIX века на месте бывших болот и пустырей. Сейчас даже трудно представить, что в этих местах львовяне охотились на уток.

В совокупности эти снимки представляют собой портрет центра Львова в момент его расцвета. Австрийский Львов строился бурно и без лишней скромности. Новые роскошные каменные дома вырастали рядом со старыми костелами, трамвай проезжал мимо барочных фасадов, а сецессия мирно соседствовала с ренессансом.

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