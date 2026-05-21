Старая Одесса: в сети показали Ланжерон 150 лет назад. Фото

В социальных сетях обнародовали уникальную историческую фотографию, которая переносит зрителей в тогдашнюю Одессу времен ее активного расцвета. Раритетный черно-белый кадр, датированный концом 1870-х годов, зафиксировал побережье знаменитого одесского Ланжерона.

Автором этого ценного документального снимка является известный фотограф Ж. Рауль, который детально документировал городские пейзажи той эпохи. Опубликованный артефакт позволяет современникам наглядно сравнить облик современной туристической жемчужины с ее аутентичным историческим образом.

Историческая жемчужина одесского побережья

Ланжерон – это не просто известная рекреационная зона в Приморском районе Одессы, расположенная у одноименного мыса, а настоящий культурный феномен. Свое признание локация подтверждает и на международном уровне, заняв 27 место в престижном мировом рейтинге "Golden Beach Award 2024".

Однако полтора века назад эта территория только начинала свой путь к всемирной известности. По свидетельствам современников конца XIX века, из-за тогдашней неэффективности управления природная красота побережья долгое время оставалась несколько запущенной. Ситуация начала меняться, когда к пляжу присоединили Александровский парк, основанный в 1875 году в честь визита императора, где впоследствии появилась памятная колонна и бережно охраняемые зеленые насаждения.

Со временем Ланжерон превратился в главный центр культурной жизни и отдыха, став неотъемлемой частью творчества многих украинских и мировых классиков.

Сюда с грохотом мчались первые городские экипажи – так называемые "трам-кареты", которые впоследствии уступили место классическому трамваю, подвозившему отдыхающих к величественной входной арке. Писатель Шолом-Алейхем вспоминал, что на побережье было все для удовлетворения души: обустроенные купальни, летние театры, выступления оркестров и даже первые подъемные механизмы.

Для многих поколений одесситов это место ассоциировалось с самыми теплыми детскими воспоминаниями – горячей галькой, первой рыбалкой и обучением гребле на тяжелых рыбацких шаландах. Более того, в день освобождения города в 1944 году поэт Владимир Сосюра посвятил этой локации проникновенные поэтические строки, подчеркивая, что для всей Украины Ланжерон остается вечным символом весны, возрождения и неугасающей памяти:

О, Ланжерон!

Не буде більше зла, крові та сліз.

Пора весни настала.

