Старая Коломыя: в сети показали уникальную подборку фото

Коломыя – это колоритный прикарпатский город с богатой многовековой историей, который считается выдающимся центром возрождения самобытной культуры и традиций Покутья и Гуцульщины. Он всемирно известен своей уникальной архитектурой, уютными европейскими улочками и единственным в мире Музеем писанковой росписи.

В социальной сети Facebook обнародовали уникальную подборку архивных черно-белых фотографий, которые переносят зрителей в прошлые эпохи Коломыи. На обнародованных кадрах зафиксирована повседневная жизнь обычных горожан, которые собирались на большом рынке под открытым небом.

Эти исторические кадры позволяют детально разглядеть тогдашнюю аутентичную одежду, архитектуру и особый торговый дух старинного украинского центра. История этого города насчитывает много столетий, наполненных как периодами культурного расцвета, так и тяжелыми испытаниями.

Основание города

Один из самых известных городов Прикарпатья впервые упоминается в Галицко-Волынской летописи под 1241 годом. Коломыя возникла как мощная оборонительная крепость Попрутской линии, которая, по данным археологических раскопок, успешно функционировала еще с середины XII века.

Через это поселение проходил стратегический сухопутный торговый путь – Берладская дорога, соединявшая тогдашний Галич с Дунаем и Валахией. Однако в 1259 году деревянные укрепления крепости, вероятно, сожгли по приказу монголо-татарского воеводы Бурундая. Впоследствии оборонительный и административный центр возродился на месте современной ратуши, получив в документах название Старый Двор, а в 1405 году город официально получил Магдебургское право.

На протяжении последующих веков пограничное расположение делало Коломыю мишенью для постоянных вражеских нападений. В 1411 году польская корона продала город вместе с Покутьем молдавскому господарю Александру в обмен на военную поддержку. Город регулярно страдал от нашествий: в 1490 году замок захватило 10-тысячное крестьянское войско предводителя Ивана Мухи, а на рубеже XV–XVI веков турки, татары и волохи практически ежегодно сжигали и грабили поселения, забирая местных жителей в рабство.

Австрийский период: экономический и культурный прорыв

Новая страница в истории региона началась в 1772 году, когда после первого раздела Речи Посполитой Покутье оказалось под властью династии Габсбургов. Несмотря на потерю доходов от окружающих сел, город быстро превратился в важный железнодорожный узел – в 1866 году через него пролегла колея Львов-Черновцы. В окрестностях начали активно селиться немецкие колонисты. Для противодействия повстанческому опришковскому движению, которое набирало обороты в Карпатах, австрийские власти возвели здесь шесть военных казарм и сосредоточили большие карательные отряды. Именно в этот период, в 1880 году, в местной тюрьме почти три месяца удерживали выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

В то же время вторая половина XIX века стала эпохой настоящего украинского национального возрождения в Коломые. После революционных событий 1848 года здесь открыли первый в Галичине украинский театр и первую читальню. Стремительное интеллектуальное развитие сопровождалось появлением классической украинской гимназии, первой городской типографии, началом собственного книгоиздания и открытием активного филиала общества "Просвита".

Бурный XX век и борьба за независимость

С началом Первой мировой войны в 1914 году в город вошла армия Российской империи, которая сразу начала репрессии: оккупанты разрушили памятник Тарасу Шевченко, запретили украинскую прессу и закрыли просветительские учреждения. Исторический шанс выпал 1 ноября 1918 года, когда в городе провозгласили создание Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), а сотни местных добровольцев сформировали знаменитый 3-й Коломыйский курень УГА. Впоследствии регион пережил румынскую оккупацию, длительную польскую власть и ужасы Второй мировой войны, во время которой треть городских кварталов сожгли, а еврейскую общину полностью истребили.

Советское возвращение в 1944 году принесло очередную волну репрессий против интеллигенции и духовенства, которых массово депортировали в Сибирь. Однако стремление к свободе уничтожить не удалось – в январе 1990 года, во время величественного исторического Дня Злуки, над Коломыей снова гордо подняли национальный сине-желтый флаг.

