Какой была Коломыя более 80 лет назад: архивные фото

Коломыя – один из самых древних городов Прикарпатья, история которого достигает нескольких тысячелетий. Археологические находки свидетельствуют о присутствии трипольской культуры еще шесть тысяч лет назад. Уже с VII века до нашей эры здесь обитали племена, занимавшиеся земледелием и скотоводством.

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В средневековье Коломыя выполняла роль пограничной крепости и торгового центра между Востоком и Западом. Первое письменное упоминание датируется 1241 годом. С XV века город получил магдебургское право, что способствовало развитию ремесел, торговли и самоуправления. В сети появились уникальные архивные фото города.

После присоединения к Австрийской империи в 1772 году, Коломыя стала центром административной и культурной жизни. Здесь открывались школы, типографии, театры. В 1866 году появилось железнодорожное сообщение. В конце XIX века город стал важным интеллектуальным центром Галиции.

В годы Первой мировой и освободительной борьбы Коломыя стала ареной борьбы между ЗУНР, УНР, Польшей и советской Россией. В межвоенный период город развивался под польской оккупацией и сохранял активную украинскую культурную жизнь.

Вторая мировая война принесла трагедии: сначала советская оккупация, затем – немецкая. Еврейское население было почти полностью уничтожено, украинцы и поляки подвергались репрессиям. В городе действовали подполье ОУН, издавался журнал "Воля Покуття", возобновилась культурная деятельность.

После 1944 года Коломыя вновь оказалась под советским контролем. Власти осуществляли репрессии против националистов и интеллигенции. В то же время, активно развивалась промышленность, возводились новые жилые районы, строились предприятия, школы, театры.

В 1980-х годах началось национальное возрождение. Издавались независимые газеты, проводились акции чествования Шевченко, восстанавливались украинские институции, снесен памятник Ленину. В 1991 году Коломыя торжественно отметила свое 750-летие.

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