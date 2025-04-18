Был величественный: в сети показали Ужгород в 30-х годах

Ужгород – самый маленький областной центр Украины, но его историческое наследие поражает. Начало XX века – один из интереснейших периодов в истории города. После Первой мировой войны, политического коллапса Австро-Венгрии и многочисленных попыток объединения с украинскими землями, Ужгород в 1919 году стал частью Чехословацкой республики как столица автономной Подкарпатской Руси.

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В Ужгородской архитектуре начала ХХ века сочетаются уют старой Европы с модернистским видением будущего. В сети показали архивное фото города в межвоенный период.

На фото – характерный вид центральной части Ужгорода 30-х годов. Аккуратные дома с мансардами, модные на то время витрины, кафе, мощеные улицы. Это не просто провинциальный городок, а культурная столица региона. Именно в те годы были высушены болота на реке Уж, создана современная система водоснабжения, а квартал Малый Галагов стал символом архитектурного обновления.

Памятник первому президенту, что виден на фотографии, торжественно открыли 28 октября 1928 года, однако простоял он на нынешней площади Петефи всего 10 лет. Когда территория Подкарпатской Руси отошла к Венгрии, памятник был демонтирован.

Были также открыты школы, культурные центры, административные учреждения. В городе сосуществовали украинцы, венгры, евреи, чехи, немцы – и каждое общество оставило свой след в его архитектуре, языке, традициях.

Ужгород 1930-х годов – это город, удивляющий гармонией архитектуры. Его улочки, зафиксированные на старинных фотографиях, рассказывают о временах, когда город жил по европейским ритмам, сохраняя при этом собственную идентичность.

Однако 1938 изменил все: согласно первому Венскому арбитражу Ужгород снова отходит в Венгрию. Город оказался в эпицентре перемен, которые вскоре перерастут в трагические события Второй мировой войны.

Ранее OBOZ.UA публиковал больше раритетных фото Ужгорода начала ХХ века.

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