Полтава в 80-х: в сети появилось атмосферное фото

В сети опубликовали архивный снимок Полтавы, сделанный в 1980 году. На фото можно увидеть Южный вокзал и городской пейзаж того времени – транспорт, застройку и повседневную атмосферу областного центра в начале 1980-х.

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В этот период Полтава была важным промышленным, образовательным и культурным центром. Наряду с исторической застройкой город активно расширялся.

Южный вокзал был одним из ключевых транспортных объектов города.

В 1980-х годах Полтава также оставалась крупным промышленным центром. В городе работали тепловозоремонтный завод, завод газоразрядных ламп, стекольный завод, керамический комбинат, фабрика искусственного меха, предприятия пищевой промышленности и другие производства.

Заметную роль в жизни города играл общественный транспорт. Автобусные маршруты охватывали различные районы Полтавы, а троллейбусная сеть, заложенная еще в 1960-х годах, продолжала развиваться. Троллейбусы связывали жилые массивы с центральной частью города и важными транспортными узлами.

В то же время город имел большое значение в сфере образования. Здесь действовали педагогический институт, институт связи, техникумы, училища и многочисленные школы.

Старые фотографии сегодня позволяют не только проследить, как менялась Полтава, но и увидеть обычную городскую жизнь такой, какой она была много лет назад.

Ранее OBOZ.UA публиковал архивные фото Полтавы 1930-х годов.

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