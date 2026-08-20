Полтава в 70-х: в сети показали архивный кадр

Одним из самых узнаваемых мест Полтавы является Корпусный сад. Он расположен прямо в центре знаменитой Круглой площади, и именно вокруг него выстраивается весь ее архитектурный ансамбль.

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Полтавчане обожают эту живописную локацию. От парка радиально расходятся восемь аллей, которые плавно переходят в главные улицы Полтавы, что делает его похожим на сердце города, от которого отходят его артерии. Как выглядел Корпусный сад в 1974 году, показали в Facebook-сообществе "Старая Полтава".

История Корпусного сада начинается с 1811 года, когда в центре будущей Круглой площади установили Памятник Славы в честь столетия победы над шведами под Полтавой. Вокруг памятника разбили клумбы и высадили деревья. В 1840 году рядом построили Петровский Полтавский кадетский корпус, который взял парк под свое ведение – отсюда и название "Корпусный". В 1861 году сад передали городу, а в 1886 году начали плотно засаживать деревьями. Официально парк открыли в 1909 году – по случаю празднования двухсотлетия Полтавской битвы. С 1964 года он имеет статус памятника садово-паркового искусства.

Современный Корпусный сад занимает шесть гектаров площади и насчитывает около 70 видов деревьев и кустарников. Весной здесь цветут каштаны, а летом – липы, клумбы покрываются тюльпанами и петуниями. Осенью сад обретает особую атмосферу – золотая листва и туман создают то самое настроение, за которое полтавчане особенно любят это место. Летом здесь играют духовые оркестры, проводят выставки и концерты. И даже несмотря на войну Корпусный сад остается местом, куда полтавчане приходят отдохнуть душой.

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