Одесса в начале ХХ века: атмосферное фото

Одним из самых известных архитектурных памятников Одессы является отель "Пассаж". Он сочетает в себе шикарно украшенную торговую галерею с кафе и местами для отдыха и гостиничные помещения.

История здания началась в 40-х годах XIX века, когда Одесса переживала период активного экономического развития и стремительно разрасталась как крупный порт и торговый центр Юга. Каким был отель "Пассаж" в начале ХХ века, показали на старинном фото в Facebook-сообществе "Старая Одесса".

Строительство комплекса началось по инициативе одесского купца и мецената Льва Менделевича. Некоторое время отель даже называли в его честь – "Пассаж Менделевича". Проект создали архитекторы Лев Влодек, Товий Фишель и скульптор Самуил Мильман. Здание сочетает в себе элементы архитектурных стилей модерн, барокко и рококо.

Первоначально угловую часть дома венчал купол, сгоревший в результате пожара. Вместе с ним была утрачена часть скульптур, которые украшали фасад на углу улиц Дерибасовской и Преображенской. Однако до сих пор можно увидеть фигуры бога Гермаса на паровозе и богини Дианы на судне, размещенные на крыше со стороны Дерибасовской. Входы в галерею украшают скульптурные группы, символизирующие индустрию, земледелие и искусство

Архитектурной особенностью комплекса стала крытая галерея – пассаж. Внутри разместили десятки магазинов, кафе и контор, а на верхних этажах — номера отеля.

В начале ХХ века "Пассаж" стал одним из самых модных мест Одессы. Здесь прогуливались горожане, назначали встречи предприниматели, работали престижные магазины, можно было выпить кофе и вкусно поужинать. Поражали и богатые интерьеры: галерею украшали лепнина, скульптуры, декоративные арки и большие стеклянные перекрытия, которые наполняли пространство светом. Сам отель считался одним из самых комфортных в городе и привлекал гостей из разных уголков Европы.

После революционных событий и установления советской власти здание сохранило свое назначение, хотя его роль несколько изменилась. Часть торговых помещений была национализирована, а отель начал работать уже в другой системе городского хозяйства.

Сегодня "Пассаж" остается важным памятником архитектуры и популярной туристической локацией. Несмотря на смену эпох, здание сохранило характерные черты начала ХХ века – пышные декоративные фасады, скульптурные композиции и атмосферу старой Одессы, которая до сих пор ощущается в крытой галерее.

