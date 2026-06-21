Начало XX века: в сети показали уникальные фото Львовского туристического клуба

На заре прошлого века в Галичине наблюдался настоящий расцвет туристического движения среди студенчества. И одним из ключевых его элементов стал Львовский академический туристический клуб.

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Разумеется, центром притяжения для молодых любителей путешествий стали Карпаты. Как выглядели тогдашние туристические походы, показало издание "Фотографии старого Львова", опубликовав снимки, сделанные во время них.

Помимо прогулок по горным хребтам, участники клуба также исследовали старинные достопримечательности и ближе знакомились с природным и культурным богатством края. Таким образом, подобные экспедиции имели и научный смысл.

Благодаря сохранившейся серии снимков, датированных 1912-1914 годами, сегодня можно увидеть уникальные моменты из жизни этого объединения. В частности, на снимках запечатлены путешественники в массиве Горганы во время экспедиции 1912 года. Эти визуальные материалы прекрасно передают дух эпохи, экипировку любителей гор того времени и их искреннее восхищение Карпатами.

Часть материалов посвящена непосредственно самим представителям клуба. Коллективные портреты, сделанные в 1912 году, являются важным историческим свидетельством того, чем жила тогдашняя студенческая молодежь и как именно зарождался системный туризм в регионе накануне Первой мировой войны.

Снимки, сделанные в 1914 году, демонстрируют всю красоту карпатской природы и архитектуры. Среди запечатленных мест – панорама горного массива Горганы, старинная часовня в Ворохте, а также знаменитый духовный центр Прикарпатья – Манявский скит. Отдельное место занимает пейзаж с вершиной Туркул и высокогорным озером Несамовитое, которое и по сей день остается магнитом для многочисленных любителей пеших маршрутов.

Этот фотоархив – не просто хроника молодежных экскурсий столетней давности – он позволяет оценить, как выглядели заповедные места и достопримечательности в начале ХХ века. Такая подборка служит важным историческим документом, который хранит память о первых шагах отечественного туризма и стремлении молодого поколения изучать и познавать родину.

Ранее OBOZ.UA публиковал старинные фото Ворохты столетие назад.

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