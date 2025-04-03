Луцк больше 100 лет назад: атмосферные архивные фото

В начале ХХ века Луцк входил в состав Российской империи, а затем – Польши. Это был период важных изменений, активной застройки, формирование новой инфраструктуры и рост населения. В то же время, Луцк сохранял черты средневекового города с давним замком, храмами и узкими улочками.

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Архивные фотографии того времени позволяют увидеть, каким был город более ста лет назад: его архитектуру, повседневную жизнь жителей, городские пейзажи. Это визуальное свидетельство прошлой эпохи, которая формировала Луцк как исторический и культурный центр Волыни.

По самой распространенной версии название происходит от изгиба ("лука") реки Стырь, который образовывал естественный оборонительный рубеж. Жители этой местности издавна назывались лучанами – это название сохранилось по сей день.

Существует также легенда об основании города вождем племени дулебов – Лукой, от имени которого якобы и произошло название города. Еще одна версия связана с пастухом Луцком, нашедшим в Стыру бочку с документом на право основания города.

Первое письменное упоминание о Луцке датировано 1085 годом в Ипатьевской летописи. К тому времени это уже был город с княжеской резиденцией и вечем. Крепость, построенная Владимиром Великим, стала важным оборонительным пунктом. Луцкий замок выдержал многочисленные осады: в частности, в 1150 и 1155 годах.

В XIII веке город стал частью Галицко-Волынского государства. Несмотря на опустошение окрестностей войсками Миндовга (1255) и нападение хана Куремсы, Луцк остался во владении волынских князей. В 1259 году укрепления города были частично разрушены по требованию монголов.

В 1388-1430 годах Луцком правил князь Витовт, сделав город своей второй столицей. В 1429 году здесь состоялся знаменитый съезд европейских монархов. В 1497 году Луцк получил магдебургское право.

После Люблинской унии 1569 Луцк стал центром Волынского воеводства Речи Посполитой. Постепенно город полонизировался. В середине XVII века Луцк испытал потрясения во время Хмельнитчины. В городе происходили важные политические события, в частности, сеймики Киевского воеводства.

Конец XVII – начало XVIII века принесли Луцку упадок: пожары, эпидемии и политическая нестабильность. В 1795 году после третьего раздела Польши город вошел в состав Российской империи.

После революций 1917 Луцк стал частью УНР. В 1920-е годы – столицей Волынского воеводства в составе Польши. Были построены многочисленные административные, образовательные и коммунальные объекты, активно велись работы по модернизации инфраструктуры.

17 сентября 1939 года Луцк был оккупирован советскими войсками, а уже 25 июня 1941 – немецкими. В 1942 году в городе было уничтожено великое еврейское гетто. 11 февраля 1944 года Луцк заняли советские войска.

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