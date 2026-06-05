Легко спутать с Европой: в сети показали старые фото Черновцов

Без подписи эти кадры легко спутать с Веной или любым другим городом Центральной Европы. Однако перед нами украинские Черновцы.

Видео дня

Старинные фотографии сердца Буковины опубликовало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе". На них мы видим улицы Черновцов, какими они были в начале ХХ века – до того, как город оказался в составе СССР.

В то время Черновцы входили в состав Австро-Венгерской империи, а впоследствии – Румынии, и именно в этот период город активно развивался. Он был административным и важным культурным центром буковинского региона. Здесь открывали учебные заведения, развивалась торговля, действовали театры, банки и многочисленные ремесленные мастерские. О чем красноречиво свидетельствуют кадр витрины Ателье дамских шляпок и снимок интерьера кондитерской – оба находились на улице Панской (сейчас это улица Ольги Кобылянской).

В досоветский период город играл роль своеобразного "окна в Европу" для региона. Здесь формировался городской стиль жизни – с кафе, магазинами, модными салонами и активным общественным пространством. В этом Черновцы никак не отставали от общеевропейского контекста развития.

Отдельного внимания заслуживает архитектура того времени. Застройка формировалась под влиянием австрийских традиций и сочетала элементы историзма, сецессии и классицизма. Улицы имели упорядоченный вид, дома демонстрировали декоративные фасады, лепнину, балконы и большие витрины для магазинов. Именно поэтому даже сегодня исторический центр Черновцов сохраняет тот самый узнаваемый шарм, который и зафиксировали старые фотографии.

Эти снимки еще раз напоминают: более ста лет назад Черновцы были не периферией, а полноценной частью европейского культурного пространства с собственной уникальной атмосферой. К счастью, значительная ее часть сохранилась до сих пор.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядели Черкассы в 1950-е годы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.