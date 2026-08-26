Какой была Винница в 60-х: в сети появилась архивное фото

В сети появилась архивная фотография Винницы, на которой можно увидеть, как выглядела центральная часть города в советские времена. На снимке запечатлена площадь перед нынешним городским советом.

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Архивной фотографией поделились в Facebook. Автор поста обратил внимание на открытку 1969 года с фотографией К. Шамшина и предположил, что на ней можно увидеть один из самых длинных пешеходных переходов тогдашней Винницы.

По его наблюдениям, территория перед зданием, где сейчас располагается городской совет, в те времена не была пешеходной зоной. Между тогдашними улицами Козицкого и Пушкина, по его мнению, была нанесена разметка перехода.

Автор публикации отметил, что примерно измерил ее длину по современной карте и получил около 50 метров. Из-за этого он предположил, что в свое время эта "зебра" могла быть самой длинной в городе.

Впрочем, мнения пользователей относительно того, что они увидели на архивном снимке, разделились. Некоторые жители города опровергли, что на этом месте вообще была пешеходная разметка.

По воспоминаниям одного из комментаторов, там был обычный пешеходный переход в направлении улицы Пушкина. Рядом располагался недавно построенный отель "Подолье" и четырехэтажное здание, на первом этаже которого сначала планировали открыть магазин, а впоследствии обустроили художественный салон.

На территории также был небольшой сквер со скамейками, клумбами и стендами для прессы. Газеты размещали за стеклом, чтобы прохожие могли читать их прямо на улице.

Еще один пользователь поделился менее официальной деталью из прошлого городского пространства. По его словам, в правом углу сквера располагался бесплатный общественный туалет с отдельными помещениями для мужчин и женщин.

Архивный снимок интересен не только видом центральной части Винницы, но и названиями улиц, которые сегодня уже не используются. Улицы Козицкого и Пушкина были переименованы в рамках процессов деколонизации и дерусификации городского пространства.

Бывшая улица Козицкого ныне названа в честь Николая Оводова – мэра Винницы конца XIX-начала XX века. До советского периода она называлась Театральной, а во времена СССР и до 2015 года носила название улицы Козицкого.

Другая бывшая улица Пушкина в сентябре 2022 года получила название в честь украинского философа и писателя Григория Сковороды.

Старая фотография таким образом показывает не только транспортную организацию и архитектуру Винницы несколько десятилетий назад, но и то, насколько изменилось городское пространство, его функции и названия улиц с течением времени.

OBOZ.UA также показывал открытку из Винницы, снимок для которой сделал фотограф Я. Паволоцкий.

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