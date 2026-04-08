Какой была Салтовка в Харькове 50 лет назад: уникальное фото

Салтовка полвека назад уже стремительно превращалась в крупнейший жилой массив Харькова и будущий крупнейший жилой массив Украины. Именно в 1970-х здесь началась массовая застройка высотными многоквартирными домами.

Видео дня

Салтовка расположена в пределах Салтовского, Киевского и Немышлянского районов. Свое название она получила от дороги, которая вела в направлении Старого и Верхнего Салтова. В сети обнародовали архивное фото района.

Застройка Салтовки началась еще в начале ХХ века, когда на северо-западной окраине Харькова возникли пригородные поселения, в частности Тюринка. В межвоенный период здесь появились рабочие поселки – Салтовское и поселок имени Кирова.

В 1934 году генеральный план реконструкции Харькова уже предусматривал жилищное строительство в районе Салтовки. Однако Вторая мировая война трагически изменила судьбу этой местности. На территории Салтовки происходили ожесточенные бои, особенно в феврале – марте и августе 1943 года. Также с этой местностью связана одна из трагических страниц оккупации Харькова: в декабре 1941 года в большой овраг, который тогда простирался на месте части современного Юбилейного проспекта, немецкие оккупанты привезли пациентов психиатрической больницы и расстреляли их. Сейчас там установлен мемориальный знак.

До начала 1960-х Салтовка еще оставалась Салтовским поселком и состояла из нескольких разрозненных районов одно- и трехэтажной застройки.

В 1963 году начали разрабатывать первую схему планировки и застройки Салтовского жилого массива. По генеральному плану территорию к северу от Салтовского шоссе планировали застроить высотными домами. Предпочтение отдали панельным 9-, 12- и 16-этажным домам, а также пятиэтажкам.

Окончательно схему строительства утвердили в 1967 году. Именно тогда и стартовало возведение нового жилого массива. Сначала высотная застройка была единичной, но уже в 1970-х процесс стал массовым. Именно поэтому Салтовка 50 лет назад – это район, который активно рос, менялся буквально на глазах и постепенно приобретал свой нынешний вид.

Позже развитие Салтовки продолжилось и дальше. В 1984–1993 годах застроили Северную Салтовку, что еще больше расширило границы этого большого жилого района.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.