Каким был Ивано-Франковск в начале 90-х: архивное видео

Январь 1991 года. До распада СССР оставалось менее года, и в воздухе уже чувствовалось дыхание перемен. Именно в этот момент в центр Ивано-Франковска выходит человек с ручной видеокамерой и начинает снимать.

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Оцифрованное видео, снятое 19 января 1991 года, опубликовал TikTok-аккаунт @kaseta_if_ua. За несколько десятилетий советской власти бывший Станиславов превратился в типичный советский город с панельными кварталами на окраинах, но в его центре уже видно приближение новых времен.

Ролик начинается с афиши фильма "Сети зла" – американской комедии с Томом Хэнксом и Дэном Эйкройдом, которую спокойно показывают в городском кинотеатре. Вместе с тем оператор запечатлел и огромную очередь в магазин – характерный признак позднего "совка".

В Ивано-Франковске в тот период смену эпох ощущали особенно остро. Сине-желтые флаги появились над городом еще в апреле 1990 года – одними из первых в Украине. Памятник Ленину на центральной площади в том же году убрали, освобождая место для Ивана Франко. Город демонстративно отмежевывался от советского прошлого – и при этом вынужденно продолжал жить по его законам.

А законы эти были суровыми. Очередь, которую мы видим в ролике, была привычным явлением. У ТЦ "Прикарпатье", который тоже попал в кадр, и у обычных продуктовых магазинов с самого утра начинали собираться люди – они приходили даже еще до открытия, чтобы успеть купить хлеб, масло или колбасу, которых могло не хватить на всех. Полки к обеду опустели. Дефицит был фоном, к которому все давно привыкли, но который уже не казался терпимым.

Улицы центра выглядели по-советски узнаваемо: тяжелые пальто, шапки-ушанки, авоськи в руках. Машин было мало – по дорогам ездили преимущественно "Жигули" и "Москвичи". Но уже через несколько месяцев все начнет кардинально меняться. В декабре 1991 года на референдуме о независимости Ивано-Франковская область проголосует "за" почти единогласно.

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