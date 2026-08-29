Какими были Черновцы более 100 лет назад: вид с ратуши. Фото

В начале XX века Черновцы переживали один из самых бурных периодов своего развития. И одним из самых ярких символов этого периода стала Театральная площадь.

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Ещё в XIX веке здесь была обычная торговая площадка: сначала торговали зерном, впоследствии – рыбой, из-за чего пространство называли Фишпляц. В конце XIX века она получила официальное название Елизаветплац – в честь австрийской императрицы Елизаветы. Фотографию вида на площадь с башни ратуши, сделанную в 1910-х годах, опубликовал Instagram-блог "Черновцы на старых фото".

Уже в начале XX века, а точнее в 1904-1905 годах, на площади был построен городской театр по проекту венских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера. Торжественное открытие состоялось 3 октября 1905 года. Театр сразу стал не просто местом для спектаклей, а архитектурной доминантой города и символом стремления Черновцов выглядеть современным европейским культурным центром.

Вокруг театра постепенно формировался представительный городской ансамбль. В 1908-1910 годах рядом появилась Торгово-промышленная палата, а неподалеку располагались другие общественные и культурные сооружения. На самой площади ещё долгое время сохранялась торговая функция: другие снимки того же периода свидетельствуют, что рядом с монументальным зданием театра по-прежнему работал рынок. Таким образом, в начале ХХ века Театральная площадь сочетала сразу несколько функций – торговую, общественную и культурную.

Что же касается самой ратуши, то ее возвели ещё в середине XIX века: строительство завершилось в 1847 году. Именно здесь работали органы городского управления, а в здании размещались магистратские службы и кабинеты чиновников. В начале ХХ века ратуша уже была устоявшимся административным центром города, тогда как Театральная площадь превращалась в его культурную и представительную визитную карточку.

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