Каким был Стрый более 100 лет назад: старые фото

Стрый – один из крупнейших городов Львовской области, расположенный на левом берегу одноименной реки. Город является важным транспортным узлом, а также имеет значение как экономический, промышленный и культурный центр региона.

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На протяжении истории город находился в составе различных государственных образований, был центром украинского национального движения и стал одним из первых городов, где официально подняли сине-желтый флаг в 1990 году. В сети появились уникальные архивные фото города.

Первое письменное упоминание о Стрые датируется 1385 годом, когда город уже имел статус волости. В 1431 году Стрый получил Магдебургское право, что заложило основу для его дальнейшего развития как самоуправляемого центра. Во второй половине XVII века, благодаря поддержке тогдашнего стрыйского старосты Яна Собеского (будущего короля Речи Посполитой), город расширился и получил статус "Свободного королевского города".

Название Стрый, как и одноименная река – один из главных притоков Днестра, – имеет древнее происхождение. Слово "Стрый" вероятно происходит от древнего индоевропейского корня, означающего "течение" или "текучая вода".

После Первого раздела Польши в 1772 году Стрый вошел в состав Габсбургской монархии, а впоследствии стал частью Австро-Венгерской империи. В середине XIX века город стал важным железнодорожным и газопромышленным центром, что обеспечило быстрый индустриальный рост. Именно железная дорога впоследствии определила роль Стрыя как мощного транспортного узла региона.

С началом Первой мировой войны город стал местом формирования легиона Украинских сечевых стрельцов. В ответ на призыв Главной Украинской Рады сюда прибыло более 10 тысяч добровольцев. Впрочем, Австро-Венгерская власть позволила сформировать лишь десять боевых сотен.

Город подвергся двукратной оккупации российскими войсками (сентябрь–октябрь 1914 и октябрь 1914 – май 1915), а затем снова вернулся под контроль Австро-Венгрии до ее распада в 1918 году.

1 ноября 1918 года Стрый вошел в состав Западноукраинской Народной Республики. Над городской ратушей был торжественно поднят сине-желтый флаг. Украинское управление продолжалось до 13 мая 1919 года, когда город захватили польские войска. Это стало началом репрессий против украинцев.

После подписания Рижского договора в 1921 году Стрый оказался под властью Польши. В межвоенный период город оставался активным центром украинского национального движения.

В 1930 году границы города расширились за счет присоединения части сел Грабовец и Дулибы.

В 1920–1930-х годах в Стрые активно действовали образовательные учреждения: гимназия "Родной школы", частная женская семинария, филиал Высшего музыкального института во Львове, а также музей "Верховина". Стрыйский центр "Пласта" был крупнейшим в Галичине после львовского.

В 1939 году, в соответствии с Пактом Молотова–Риббентропа, Стрый был аннексирован СССР.

14 марта 1990 года город стал первым в Украине, где официально подняли сине-желтый флаг над ратушей – еще до провозглашения независимости государства.

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