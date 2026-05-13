Каким был старый Львов: вид на город сверху. Фото

Недавно обнародованные старые фотографии Львова позволяют по-новому оценить масштаб и красоту архитектурного ансамбля города. На снимках четко прослеживается эволюция ключевых памятников, формирующих неповторимое лицо галицкой столицы.

Особое внимание привлекают ракурсы сверху, которые открывают детали застройки, скрытые от глаз обычных прохожих. Эти кадры служат важным документом эпохи, фиксируя изменения, произошедшие в результате войн и политических трансформаций.

Благодаря таким визуальным свидетельствам современники имеют возможность сравнить прошлый вид улиц с нынешним состоянием культурного наследия.

Костел и монастырь доминиканцев

Одним из центральных объектов на фотографиях является бывший костел и монастырь доминиканцев – шедевр позднего барокко, возведенный в XVIII веке. Согласно летописям, эта территория имеет глубокие корни, ведь именно здесь когда-то располагался дворец князя Льва I. На протяжении веков храмовое сооружение пережило несколько пожаров и перестроек, сменив готический стиль на роскошные барочные формы по проекту архитектора Яна де Витте.

В советский период сакральное здание претерпело значительные лишения: его использовали как склад цемента, а затем превратили в Музей религии и атеизма. Лишь в начале 1990-х годов собор был передан греко-католической общине.

Костел святой Елизаветы

На горизонте старых снимков отчетливо выделяются стремительные башни церкви Святых Ольги и Елизаветы. Это сооружение, построенное в начале XX века, было посвящено императрице Елизавете Баварской, известной как Сиси. Архитектор Теодор-Марьян Тальовский спроектировал костел в стиле неоготики с высокими шпилями, достигающими 88 метров, делая его одной из самых высоких точек Львова.

Интересно, что локацию для строительства выбрали стратегически – так, чтобы величественное сооружение закрывало вид на греко-католический собор Святого Юра для тех, кто прибывал в город по железной дороге. Таким образом тогдашняя австрийская власть пыталась подчеркнуть латинский характер города.

История львовских сооружений тесно переплетена с драматическими событиями мировых конфликтов. Например, во время польско-украинской войны 1918-1919 годов артиллерийский снаряд повредил стену костела Елизаветы – его оставили в стене как память об осаде. Вторая мировая война принесла новые разрушения, в частности от авиабомб пострадали шпили и интерьеры.

Процесс возрождения храмов начался только после обретения Украиной независимости. Усилиями общины и реставраторов были восстановлены витражи, установлен уникальный витражный иконостас и возвращены на башни кресты, которые были демонтированы в советское время. Сегодня эти архитектурные великаны снова украшают панораму города, напоминая о сложном пути Львова сквозь века.

