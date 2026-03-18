Каким был старый Дрогобыч: архивные фото

Дрогобыч – один из старейших городов запада Украины, который расположен во Львовской области и имеет многовековую историю развития. Он известен не только как культурный центр, но и как важный центр солеварения и переработки в разные исторические периоды.

Видео дня

Именно здесь родились или работали выдающиеся личности, в частности Иван Франко и Бруно Шульц. Город сохранил уникальную архитектуру и атмосферу старинной Галичины, что привлекает туристов и исследователей. Отдельную ценность представляют исторические предприятия, среди которых и старейший в Украине солеварочный завод. Благодаря этому Дрогобыч и сегодня остается важным культурным и промышленным центром региона.

Недавно в сети появились редкие архивные фотографии старого Дрогобыча, которые обнародовало сообщество "Путешествие по старой границе". На фотографиях можно увидеть, каким был город много десятилетий назад: по улицам движутся конные повозки, изображены старые здания и городские учреждения.

В частности, внимание привлекают кадры с роддомом, предприятиями пищевой промышленности и костелом Святого Варфоломея. Эти фото позволяют буквально заглянуть в повседневную жизнь прошлых поколений и почувствовать дух эпохи.

История становления города

История Дрогобыча достигает времен Киевской Руси, когда поселение возникло вблизи соляных источников. Именно добыча соли стала основой экономического развития города, а названия отдельных улиц до сих пор напоминают об этом промысле. Уже в средневековье Дрогобыч превратился в важный ремесленный и торговый центр, где действовали цеха и проводились ярмарки.

В XV веке город получил магдебургское право, что дало толчок к развитию самоуправления и городской инфраструктуры. В разные периоды он находился под властью Польши, а впоследствии – Австрийской империи. Именно в это время Дрогобыч начал активно развиваться как центр нефтедобычи, что принесло ему европейскую славу.

Дрогобыч в новейшей истории

В XX веке город пережил сложные исторические события, в частности мировые войны, смену государственной власти и периоды оккупаций. Дрогобыч был административным центром отдельной области, а также важным промышленным узлом. В то же время он оставался центром образования, культуры и общественной жизни.

Сегодня город сочетает в себе историческое наследие и современное развитие. Здесь работают учебные заведения, предприятия и культурные учреждения, а памятники архитектуры напоминают о богатом прошлом. Архивные фотографии, которые появляются в открытом доступе, только усиливают интерес к Дрогобычу и помогают лучше понять его уникальную историю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.