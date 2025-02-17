Каким был Невицкий замок под Ужгородом 100 лет назад и почему его связывают с Жюлем Верном: старые фото

Возле села Каменица на Закарпатье находится полуразрушенная древняя крепость. Невицкий замок упоминается в письменных источниках начала XIV века – тогда он являлся опорной базой местного феодального бунта против королевской власти Карла Роберта Анжу. В целом же история крепости начинается примерно в XII веке. Венгерские короли строили пути на север и восток в Галич и Киев через горные перевалы.

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Немногие знают, что Невицкий замок связывают с известным писателем Жюлем Верном. В сети появились уникальные архивные фотографии крепости.

Сначала замок был земляным городищем небольших размеров, укрепление которого состояло из валов и рвов. В середине XIV века монголы нанесли ему значительные разрушения. Впрочем, укрепление не оставалось брошенным надолго, ведь уже в конце XIII века оно снова упоминается в летописях. В частности, первое документальное упоминание о замке датируется 1274 годом – тогда он находился во владении венгерского короля Ласло IV, и в источниках отмечалось, что на этом месте стояла крепость.

После смерти Ласло владельцем Ужанщины и Невицкого замка стал его брат Омодей. В Венгерском королевстве продолжался период междоусобных конфликтов и борьбы за власть. Невикую крепость, где жил Омодей вместе со своими помощниками, укрепили. На рубеже XIII-XIV веков на месте старой круглой башни построили новый четырехугольный донжон, а рядом обустроили колодец для сбора дождевой воды глубиной 4,5 метра.

Новая страница в истории замка началась в 1328 году, когда Карл Роберт сначала предоставил его Другетам во временное владение, а с 1333 года – уже на постоянной основе. В 1343 году новый венгерский король Людвик I Великий официально подтвердил этот дарственный акт. С тех пор и до разрушения крепости в середине XVII века Невицкий замок оставался в собственности рода Другетов.

До середины XV века крепость выполняла скорее символическую роль административного центра доминии Другетов, а здесь находился только каштелян. Однако ситуация резко изменилась с началом гражданской войны в Венгрии в 1440 году. Другеты снова оказались в центре политических событий, что заставило их существенно укрепить крепость. Частичная перестройка замка учитывала потребности военного времени, в частности распространение огнестрельного оружия.

Перестройка замка стала неотложной потребностью, поскольку археологические находки свидетельствуют об использовании в середине XV века огромных каменных пушечных ядер диаметром до 25 см. Распространение огнестрельного оружия заставило значительно укрепить стены крепости, особенно с наиболее уязвимой восточной стороны, а также возвести дополнительную линию оборонительных укреплений.

Еще одним элементом обороны стала трехэтажная башня, значительно усложнявшая продвижение нападающих. Она была соединена с центральным замковым двором двухэтажной крытой галереей протяженностью 35 метров. Бойницы этой башни и галереи позволяли контролировать деревянный мост, перекинутый через ров перед второй линией обороны, который вел во внутренний двор крепости.

В 1879 году рядом заложили сад Вагнера, названный в честь венгерского ученого Карла Вагнера, и обустроили фонтан. Благодаря этим изменениям место стало привлекательным для туристов. Говорят, что именно в этот период замок мог посетить всемирно известный писатель Жюль Верн.

Эта увлекательная легенда отмечена на информационном стенде у крепости. Говорят, именно живописные руины и таинственная атмосфера замка вдохновили Жюля Верна на создание его романа "Замок в Карпатах". Это произведение совмещает элементы фэнтези, фантастики, готики и ужасов. Автор завершил его в 1889 году, а первое издание увидело свет в 1892 году. События романа разворачиваются в Карпатских горах, в Трансильвании.

Однако подтвердить или опровергнуть визит писателя в Невицкий замок невозможно. Известно, что писатель много путешествовал, посетил множество стран и городов, однако в 1886 году с ним случился несчастный случай – его племянник, страдавший психическим расстройством, выстрелил Жюлю Верну в ногу. Травма оказалась столь серьезной, что он оставался малоподвижным до конца жизни, что значительно ограничило его путешествия.

Также OBOZ.UA публиковал архивные фото Ворохты.

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