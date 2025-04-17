Каким был курортный Славянск в прошлом веке: исторические фото

История Славянская связана с добычей соли – именно этот промысел стал причиной появления первых поселений в регионе. Уже в начале XVII века начали активно использовать соляные озера, что и обусловило основание здесь небольшого укрепления.

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Архивные фотографии ХХ века открывают совсем другой Славянск, известный как бальнеологический центр, где отдыхали, лечились и наслаждались природой. На фото можно увидеть постепенное превращение города из провинциального курорта в индустриальную составляющую Донбасса.

Оборонная крепость Тор, возведенная на этих землях в конце XVII века, играла стратегическую роль в защите южных рубежей от нападений крымских татар. Впоследствии она превратилась в центр казацкой активности и торговли.

За свою историю город неоднократно менял название – Солеварск, Солеванск и даже Словенск. Лишь в конце XVIII века совсем утвердилось современное название – Славянск.

Конец XIX и начало ХХ века – период бурного промышленного развития региона. В 1869 году близ города была проложена Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, что превратило Славянск в важный промышленный центр.

Снимок с аркой "Славянский курорт" напоминает, что город привлекал отдыхающих не только пейзажами, но и уникальными минеральными источниками, солеными озерами и лечебными грязями. Курортная зона включала парки, бюветы, санатории и тихие аллеи.

На другой архивной фотографии – уютный парк со статуями и скамейками. Это место было центром досуга, где собирались жители и туристы, чтобы насладиться спокойствием и чистым воздухом.

Особенно впечатляют фотографии центральных улиц Славянска 1950-1970-х годов. Широкие проспекты, много деревьев на обочинах, дома с характерным для советского стиля оформлением.

Здание автовокзала 1970-х годов типично для той эпохи. В то же время, заметное и активное жилищное строительство – фотографии новых кварталов свидетельствуют о расширении города.

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