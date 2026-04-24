Каким был Кропивницкий во времена СССР: архивные фото города

Кропивницкий – административный центр Кировоградской области и один из важных городов центральной Украины. Он расположен на реке Ингул и имеет выгодное географическое положение почти в центре страны.

Опубликованные в соцсети Фейсбук архивные кадры демонстрируют архитектурное лицо Кропивницкого во времена, когда город еще назывался Кировоград. На этих раритетных снимках зафиксированы знаковые объекты, которые десятилетиями формировали ежедневный быт местных жителей.

Предлагаем сравнить современный вид промышленного и культурного центра с его видом в советский период. Это визуальное исследование подчеркивает глубокую историю города, который прошел путь от крепости святой Елисаветы до современного областного центра.

Каждая фотография является важным свидетельством тогдашней инфраструктуры, сохранившейся в памяти нескольких поколений.

Это фотографии, которые вызывают ностальгию. В подборку попали ключевые локации города, некоторые из которых изменили свой облик или название:

Дом "Детский мир"

Площадь Кирова

Ресторан и гостиница "Украина"

Магазин "Лакомка"

На фото попали и социальные объекты – третья больница, дом офицеров, местная школа и здание вблизи парка Ленина:

Особое внимание привлекает фото пушки, которая была расположена между больницей и кладбищем, как напоминание о военной истории края.

Сегодня Кропивницкий – это город с населением более 215 тысяч человек, который является сердцем Кировоградщины. Однако его название менялось неоднократно, отражая сложные политические процессы:

Елисаветград (до 1924 г.) — название в честь крепости.

Зиновьевск (1924–1934 гг.) — в честь партийного деятеля, впоследствии объявленного "врагом народа".

Кирово и Кировоград (1934–2016 гг.) — советские названия, просуществовавшие дольше всего.

Кропивницкий — современное название с 2016 года, посвященное основателю первого профессионального украинского театра Марку Кропивницкому.

Город, расположенный на берегах Ингула, продолжает развивать свой промышленный комплекс и укреплять международные связи с побратимами в Болгарии, Китае и Германии, не забывая при этом о своих "золотых" исторических страницах.

