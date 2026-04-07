Каким был Хустский замок 200 лет назад: в сети показали иллюстрацию

Недавно обнародованная иллюстрация известного художника Франца Яшке, датированная 1810 годом, позволяет современникам заглянуть в прошлое одной из самых могущественных крепостей Закарпатья. На этом изображении Хустский замок предстает перед зрителем в том виде, который он имел более двух веков назад, демонстрируя масштабы своего былого архитектурного совершенства.

Расположенная на вершине 174-метровой вулканической горы, крепость на протяжении веков служила ключевым оборонительным пунктом региона. Но сейчас об этом сооружении напоминают лишь руины.

История Хустского замка

Она началась еще в конце XI века, когда венгерские монархи инициировали строительство оборонного комплекса для контроля над стратегически важным "соляным путем". Возведение стен продолжалось более ста лет и завершилось при правлении короля Белы III, превратив сооружение в неприступный форпост. Путешественники прошлого, в частности знаменитый Эвлия Челеби, описывали замок как удивительную конструкцию, чьи высокие стены и золоченые кресты церквей достигали неба, ослепляя наблюдателей своей красотой. Твердыня была не просто военным объектом, а настоящим архитектурным шедевром с многоярусными дворцами и цветной черепицей.

На протяжении веков замок переходил из рук в руки, принадлежал то правителям Галицко-Волынского государства, то венгерской короне или арендодателям-жупанам. В XVI-XVII веках за этот объект велись ожесточенные бои между Габсбургами и трансильванскими князьями, а гарнизону приходилось отражать атаки османских и татарских войск. Инвентарные описи того времени свидетельствуют о чрезвычайной мощи укрепления: десятки пушек и тонны пороха делали Хустский замок одним из самых грозных в Центральной Европе. Именно здесь собирался сейм сторонников князя Ференца II Ракоци, что подчеркивает политический вес этой локации.

Несмотря на многочисленные осады и войны, роковой удар замку нанесла сама природа. В 1766 году во время мощной бури молния попала непосредственно в пороховые склады, что спровоцировало серию разрушительных взрывов и пожаров. Попытки местных властей восстановить фортификацию оказались тщетными из-за огромных масштабов повреждений. Впоследствии императорская семья приняла решение о переводе военного гарнизона в Мукачево, что фактически поставило точку в активной биографии Хустской твердыни как оборонительного узла.

Хустский замок сейчас

Конец XVIII века стал периодом окончательного исчезновения целостного замкового ансамбля. Очередная буря в 1798 году разрушила последнюю уцелевшую башню, после чего местная община получила официальное разрешение использовать камни крепости для собственных нужд. В частности, восточная стена была разобрана для строительства католического храма и административных сооружений в самом Хусте. Сегодня от бывшей королевской резиденции и грозного замка остались лишь фрагменты стен и фундаментов, которые напоминают туристам о величественной истории, некогда бурлившей на этой вулканической горе.

