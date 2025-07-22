Каким был Херсон более 70 лет назад: в сети показали изменения

Основанный на месте древних казацких поселений, в XVIII веке Херсон стал форпостом империи на юге, а впоследствии – важным портом, промышленным и административным центром. В XX веке город пережил бурные периоды: революции, оккупацию, восстановление после войны и стремительное развитие в послевоенные десятилетия.

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В сети появились уникальные архивные фотографии Херсона 1950-х годов, которые позволяют взглянуть в прошлое и увидеть, как выглядели знакомые улицы, площади, фасады зданий. Городской ландшафт кое-где совсем не изменился.

История Херсона

Первые упоминания о городе появляются еще в XVII веке. На карте французского картографа Гийома Левассера де Боплана 1648 года он обозначен под названием Белеховище. В 1672 году город упоминается в труде Себастьяна де Учедо "Указатель известного мира" как часть Европейской Тартарии, а в 1701-м – английский географ Герман Молль в книге "Система Географии" вносит Бильховище в список трех главных городов Едисана.

В середине XVIII века на территории вблизи города возникает укрепленное поселение Перевоз (впоследствии – Старый Перевоз), основанное запорожскими казаками в 1737 году на землях, подаренных Войску Низовому крымским ханом. Перевоз выполнял ключевую экономическую функцию – переправу соли.

Развитие в составе империи

В конце XVIII века Херсон играл важную роль во внешней и внутренней торговле. Через порт осуществлялся экспорт во Францию, Италию, Испанию и другие страны. В 1803 году город стал центром новообразованной Херсонской губернии, охватывая значительную часть юга современной Украины. Развивалось судостроение, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Проведенные дноуглубительные работы в русле Днепра восстановили статус Херсона как важного морского порта. В начале XX века отсюда ежегодно вывозили десятки миллионов пудов хлеба в Великобританию, Германию, Данию и другие страны.

Инфраструктура и промышленность

К 1907 году Херсон был соединен железной дорогой с другими городами, а в 1908-м начала работать первая электростанция. В городе действовали предприятия пищевой, легкой, судостроительной, машиностроительной и деревообрабатывающей отраслей.

18 января 1918 года город временно захватили большевистские войска, которые провели национализацию предприятий и установили революционную власть.

В 1923 году Херсон стал центром Херсонской округи, а до 1925 года входил в состав Одесской губернии. Население города тогда достигало 46 тысяч. В межвоенные годы активно развивалась промышленность: открылись кондитерская фабрика (1928), консервный завод (1929), электромашиностроительный завод (1932), хлопкоперерабатывающий завод (1933), были построены новые корпуса судоремонтного завода и один из крупнейших элеваторов в государстве. В 1941 году открыт городской аэропорт.

Вторая мировая война

15–18 августа 1941 года Херсон стал ареной боев 51-й стрелковой дивизии и Дунайской военной флотилии против нацистских войск. После захвата город вошел в состав Райхскомиссариата Украина. Он стал стратегической перевалочной базой, из Антоновки до левого берега Днепра был построен паром, канатная дорога и железнодорожный мост для обеспечения войск группы армий "Юг".

30 марта 1944 года Херсон получил статус областного центра. В послевоенные годы город превратился в крупный промышленный, сельскохозяйственный и культурный центр Южной Украины. В 1950-х годах завершилось формирование основных отраслей промышленности: заработали судостроительный завод, предприятия машиностроения, текстильной и нефтехимической отраслей.

В 1960 году было открыто троллейбусное сообщение, а уже с 1961 года запущены регулярные пассажирские перевозки речным транспортом на подводных крыльях между Херсоном и Одессой.

В 1977 году началось строительство автомобильного моста через Днепр, который соединил город с левобережьем и обеспечил сообщение с Крымом.

Ранее OBOZ.UA публиковал уникальную фотографию Херсона, датированную 1918 годом.

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