Каким был Чернигов в 70-х: архивные фото города

Старинный Чернигов в эпоху советского застоя сохранял особый статус. В городе пытались сочетать активное развитие и индустриализацию с сохранением исторического наследия, а само городское пространство – превращать в максимально уютное и комфортное.

Как это выглядело в 1970-е годы, можно увидеть на архивных фотографиях, опубликованных в Facebook-сообществе "Старый Чернигов". Город в те времена был похож на уютный парк.

В 1970-х годах в Чернигове значительное внимание уделяли сохранению исторического наследия, особенно древних храмов и оборонительных валов. Уже тогда действовали реставрационные программы: памятники эпохи Киевской Руси – в частности Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы – постепенно восстанавливали, очищали от более поздних наслоений и поддерживали в надлежащем состоянии. В частности, на фото можно увидеть ухоженную и отреставрированную Екатерининскую церковь, а слева от нее заметны очертания танцевальной площадки, которая зимой превращалась в каток.

Черниговские валы также содержали как историческую зону: их не застраивали, а упорядочивали как место для прогулок с видами на Десну. Здесь высаживали деревья, кусты и цветы, чтобы создать горожанам комфорт и уют.

Кстати, озеленение было настоящей визитной карточкой Чернигова. В те времена он заслуженно считался одним из самых зеленых городов Украины. Большое количество парков, скверов, бульваров и природных зон формировало особую атмосферу. Озеленение было частью городского планирования: новые жилые массивы обязательно дополняли аллеями и насаждениями. Старые деревья в центральной части города сохраняли, а зеленые склоны над Десной оставались почти нетронутыми. Это создавало сочетание исторического ландшафта и природной тишины, которое отличало Чернигов среди других областных центров.

