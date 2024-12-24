Как водили вертеп более 100 лет назад: архивные фото колядников

Рождество в Украине – это один из самых любимых и уважаемых праздников, полное давних традиций и обычаев. Оно несет в себе глубокий символизм и объединяет семьи и общины.

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Вечер перед Рождеством, 24 декабря (по старому стилю 6 января), особенно важен. В этот день соблюдают пост и готовят на ужин 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.

На столе обязательно должно быть кутья – традиционное блюдо из пшеницы, мака, меда и орехов. Кроме кутьи, на праздничном столе обязательно должны быть вареники, компот, голубцы, пончики и другие традиционные блюда.

После Сочельника начинается колядование. Колядники ходят от дома к дому, поют колядки – песни о Рождестве, желают хозяевам здоровья, счастья и довольства. Часто колядники одевают традиционные костюмы и носят звезду, символизирующую Вифлеемскую звезду.

Вертеп – один из древнейших обычаев празднования Рождества в Украине

Празднование Рождества в Украине богато уникальными традициями, среди которых особое место занимает вертеп. Это яркое театральное действо, объединяющее библейские сюжеты с элементами народного юмора. Вертепы начали распространяться еще в XVII веке, став неотъемлемой частью зимних праздников. Их популярность достигла пика во время барокко, когда спектакли носили не только развлекательный, но и социально-критический характер.

Что такое вертеп

Традиционный вертеп в Украине – это передвижной кукольный театр, где спектакли могли проходить в любом месте. Действо обычно имело два этажа: на верхнем разыгрывали библейские сюжеты, а на нижнем – комические сценки из повседневной жизни. Впоследствии вертеп превратился в живой театр, где действовали актеры.

В Украине он приобрел свою уникальность. Кроме религиозной части, представления включали социальные мотивы, высмеивая человеческие изъяны и исторические события. Именно эта особенность сделала вертеп важнейшим элементом украинской культуры.

Персонажи вертепа

Основой вертепа есть библейская история рождения Христа. Главными персонажами остаются Мария, Иосиф, младенец Иисус, Ангел, царь Ирод и три царя. Эти фигуры олицетворяют духовные и нравственные ценности, символизируя добро, веру и борьбу со злом.

К библейским персонажам прилагаются комические светские герои, среди которых Черт, Жид, Дед с Бабой, Коза и Смерть. Они олицетворяют человеческие пороки, социальные проблемы и даже природные циклы. Их роль — добавить юмор и сделать действо более близким к народу.

Какой был вертеп 100 лет назад

В сети опубликовали снимки колядников из Волынской и Ровенской областей и вертепа. Они были сняты в промежутке между 1910 и 1940 годами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие персонажи принимают участие в рождественском вертепе.

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