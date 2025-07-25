Как развивалась авиация: в сети показали исторические фото из Хуста

История закарпатского города Хуст, одного из самых живописных уголков Украины, хранит множество тайн и интересных фактов, отражающих различные этапы его развития.

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Сообщество Made in Uzhhorod обнародовало уникальные черно-белые фотографии, проливающие свет на прошлое города и демонстрирующие, как развивалась авиация в этом регионе. Эти фотографии, подписанные как "Древний Хуст. Развитие авиации", позволяют заглянуть в далекое прошлое и увидеть город с необычного ракурса.

Одна из обнародованных фотографий, сделанная, вероятно, из Хустского замка, показывает живописную панораму города, раскинувшегося в долине среди гор, а над ним величественно парит дирижабль. Это изображение, подписанное "CHUST. Pohled z hradu" с именем "Josef Belza", свидетельствует о раннем этапе развития воздухоплавания в регионе.

Другие фотографии демонстрируют легкомоторный самолет, пролетающий над городом, и горожан, которые собрались вокруг самолета, подчеркивая заинтересованность местного населения новыми технологиями.

Хуст, расположенный в Карпатах, является административным центром Хустской городской общины и Хустского района. Город имеет богатую историю, восходящую ко второй половине XVII века, когда появился его древнейший герб с перекрещенными серебряными стрелами. Хуст также известен как столица Карпатской Украины в 1938-1939 годах, что свидетельствует о его важной роли в украинской истории.

Историческая роль Хуста особенно проявилась в 1938 году, когда после Первого Венского арбитража, передавшего Венгрии равнинную часть Закарпатья, Хуст стал столицей Карпатской Украины. Правительство автономной Подкарпатской Руси переместилось сюда, и 14 марта 1939 года отец-прелат Августин Волошин провозгласил независимость Карпатской Украины. На следующий день, 15 марта, Сейм Карпатской Украины утвердил государственный суверенитет, принял конституционный закон, избрал президента и новое правительство, провозгласив украинский государственный язык, а сине-желтый флаг – национальным флагом.

Однако в тот же день город был оккупирован венгерскими войсками. Несмотря на оккупацию, в Хусте развернулось мощное антинацистское движение сопротивления. За период оккупации более 8 тысяч человек, включая всю еврейскую общину, было вывезено из Хуста в лагеря и на принудительные работы. Город был освобожден 24 октября 1944 года 17-м стрелковым корпусом 4-го Украинского Фронта.

После войны Хуст активно развивался, появились новые предприятия и учебные заведения. В 2022 году, в рамках дерусификации, в Хусте переименовали ряд улиц, в частности улицу Льва Толстого на улицу Бориса Джонсона.

Особый интерес вызывают упоминания об авиационной инфраструктуре в Хусте. Согласно рассекреченным документам Центрального разведывательного управления США, датированным июлем 1964 года, на северо-востоке города, недалеко от старых военных казарм по дороге в село Иза, располагался небольшой, но важный аэродром. Этот объект был включен в цели ВВС США, что свидетельствует о его стратегическом значении.

В отчете разведки отмечается, что этот военный объект состоял из трех смежных зданий, а на момент аэрофоторазведки ни одного самолета на нем не было зафиксировано. Интересно, что до самих казарм и аэродрома не было проведено железнодорожного пути, хотя до города Хуст железнодорожное сообщение существовало.

Эта информация подчеркивает таинственную сторону развития авиации в регионе и роль Хуста в стратегических планах времен Холодной войны.

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