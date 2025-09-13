Город на линии огня: каким был Сокаль на Львовщине во времена Первой мировой

Первая мировая война, которую историки называют Великой, длилась с 1914 по 1918 годы и в корне изменила карту Европы. Масштабность боевых действий, количество задействованных армий и человеческие потери сделали ее одним из самых трагических событий ХХ века.

Для Галичины эта война означала постоянные смены фронтов, опустошение и разрушение. Среди тех городов, которые оказались на линии огня, был и Сокаль на Львовщине. В сети обнародовали редкие архивные фотографии военной эпохи.

Сокаль – древний город с богатой историей, впервые упомянутый в 1377 году. В XVI–XIX веках он пережил татарские набеги, перестройку после сожжения, вхождение в Речь Посполитую, а затем – в Австрию и Австро-Венгрию.

В начале ХХ века Сокаль был важным административным и торговым центром, имел железнодорожное сообщение, промышленные предприятия и активно развивал культурную жизнь. Именно здесь работал Евгений Петрушевич, будущий президент ЗУНР.

В августе 1914 года в город вошли российские войска. Сокаль оказался под оккупацией, которая длилась почти год.

18 июля 1915 года Сокаль стал ареной ожесточенных боев. Австро-венгерские войска, в частности подразделения I корпуса генерала Карла фон Кирхбаха и II корпуса под командованием полковника Франца Гассентойфеля, форсировали Западный Буг и вступили в город. Им противостояли четыре русские дивизии. Особенно тяжелыми были бои за Гору Сокаль, имевшую стратегическое значение. Несмотря на численное превосходство противника, австро-венгерские подразделения смогли удержать плацдарм.

После 1915 года Сокаль оставался в составе Австро-Венгрии до конца войны.

Сегодня эти события напоминают, что даже небольшие населенные пункты играли значительную роль в глобальной истории, становясь свидетелями и жертвами борьбы, которая определяла будущее Европы.

