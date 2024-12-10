Где раньше был автовокзал в Днепре: в сети показали старые фото города

Транспортный узел современного Днепра организован таким образом, что железнодорожный вокзал и центральный автобусный находятся совсем рядом. Но так было не всегда.

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Как пишет издание "Наш город", здание по адресу улица 128-й Бригады Теробороны, 10 построили в начале девяностых. А старый автовокзал располагался в другом месте и имел интересную историю.

Его построили в 1966 году всего за квартал от того места, где автовокзал находится сейчас. Автором проекта выступил известный архитектор Дмитрий Щербаков. Он создал здание вокзала в духе популярного тогда советского модернизма – с бетонной конструкцией простой геометрической формы и огромным стеклянным фасадом, который пропускал внутрь много естественного света.

Это здание находилось на западном краю площади Вокзальной и идеально вписывалось в ее ансамбль. Однако всего за три десятка лет оно морально и технически устарело. К тому же такой автовокзал оказался слишком маленьким для быстро развивающегося города.

Поэтому местные власти приняли решение снести старый автовокзал. А под новое здание подыскали более просторный участок поблизости.

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