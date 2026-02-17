Этот квартал снесли: в сети показали архивные фото Одессы

Рынок "Привоз" приходит на ум одним из первых, когда мы говорим об Одессе. Он был основан в 1827 году и до сих пор остается настоящим центром притяжения для одесситов.

Прилегающая улица, которая сейчас называется Привозная, после открытия рынка быстро приобрела соответствующий характер – с XIX века здесь массово селились торговцы, открывались склады, амбары и небольшие магазины. Улица быстро превратилась в оживленное пространство, где пересекались интересы купцов, ремесленников и приезжих из окрестных сел. Снимки старой застройки сделал известный одесский краевед Владимир Чарнецкий. Их опубликовали в Facebook-сообществе "Старая Одесса".

Во второй половине ХІХ – начале ХХ века район вокруг Привозной активно застраивался доходными домами и хозяйственными постройками. Архитектура сочетала практичность с характерными для Одессы декоративными элементами – балконами, лепниной, внутренними двориками. Благодаря близости к железной дороге и торговым путям улица играла важную роль в городской экономике, ведь через Привоз проходили значительные объемы товаров.

Впрочем, поскольку улица находится в центре Одессы, ее облик менялся часто и кардинально. Так уютный квартал, который располагался между Привозной и Пантелеймоновской пришлось снести. Он состоял преимущественно из двухэтажных домов старой застройки XIX века, которые к началу 2000-х находились в аварийном состоянии. Поэтому они подпали под программу реконструкции территории вокруг "Привоза".

Сейчас здесь находится современный жилой комплекс, состоящий из высотных домов. А старую застройку можно увидеть разве что на винтажных фото.

