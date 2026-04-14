Старый Львов: в сети показали уникальные фото

Львов всегда был городом особой атмосферы, где каждый камень дышит многовековой историей и культурным разнообразием. Благодаря усилиям неравнодушных исследователей, широкой общественности стали доступны редкие кадры, зафиксировавшие аутентичный дух галицкой столицы прошлых эпох.

Видео дня

Опубликованные архивные фотографии в сообществе "Путешествие старым рубежом" позволяют сравнить современный вид магистралей и площадей с их историческими прототипами, открывая неизвестные ранее детали городского быта. Архитектурные ансамбли, которые сегодня охраняются ЮНЕСКО, предстают на снимках в контексте своего естественного развития и трансформаций.

Площадь Рынок

Эта локация с XIII века остается главным центром городского самоуправления и сердцем древнего Львова.

Ее архитектурный ансамбль сформировался под влиянием европейских трендов и местных традиций, объединив дома, являющиеся памятниками национального значения. Посреди площади возвышается ратуша с часовой башней, которая исторически служила ориентиром и пунктом оповещения об опасности. Сегодня эта часть центра города внесена в мировое наследие ЮНЕСКО как уникальный образец регулярной застройки по Магдебургскому праву.

Площадь Трибунальская

В XVIII веке эту территорию называли Дикастериальной, а позже переименовали в честь судебных учреждений, располагавшихся неподалеку.

Она известна как место установки первого в Украине памятника гражданскому лицу – гетману Станиславу Яблоновскому, который неоднократно демонтировали и возвращали. В течение советского периода здесь возвышался знак, имевший идеологическое направление, однако он простоял лишь около десяти лет. Сейчас площадь называется Шевская и является свободным от монументов общественным пространством в центральной части города.

Мытна площадь

Расположенная в начале улицы Лычаковской, эта площадь получила свое название из-за таможни, которая с 1782 года работала в бывших помещениях монастыря.

Застройка локации включает Глинянские ворота, оборонительные стены бернардинцев и величественный костел кларисок, где сейчас экспонируются шедевры барочной скульптуры. В южной части уютно расположился миниатюрный сквер с фонтаном "Мальчик", который является любимым местом отдыха горожан. После современной реконструкции здесь появился "сухой" фонтан и обновленная уличная мебель, что сделало пространство более комфортным.

Улица Академическая (проспект Шевченко)

Первые упоминания об этой территории датируются началом XV века, когда здесь жили ремесленники-гарбари, а посреди улицы протекал приток Полтвы.

В XIX веке русло спрятали в коллектор, что позволило создать на этом месте живописный бульвар с тополиной аллеей. Свое историческое название улица получила из-за расположения рядом корпуса университета, который в те времена именовали академией. Современный вид проспект приобрел в 1930-х годах, став одной из главных променад города, где сегодня возвышается памятник Михаилу Грушевскому.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.