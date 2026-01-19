Черновцы в 1940 году: в сети показали исторические фото

Черновцы – это город с чрезвычайно глубокими корнями, где первые поселения датируются еще эпохой неолита, а в окрестностях археологи до сих пор находят следы загадочной трипольской культуры. Историки утверждают, что название "черного города" происходит от дубовых стен древней крепости, построенной галицким князем Ярославом Осмомыслом на берегу Прута еще в XII веке.

На протяжении веков Черновцы видели белых хорватов, тиверцев, монгольских завоевателей и молдавских воевод, превращаясь из пограничного таможенного пункта в величественную европейскую столицу Буковины. Город всегда славился своей поликультурностью, где в мире сосуществовали разные народы, создавая неповторимый архитектурный ансамбль, который мы знаем сегодня.

Именно здесь в 1408 году молдавский хозяин Александр Добрый подписал грамоту, которая стала первым официальным упоминанием о городе в исторических документах. Эта "маленькая Вена" всегда была магнитом для торговцев и художников, сочетая в себе восточные традиции и западную элегантность.

Недавно пользователь социальной сети Facebook Эдвард Туркевич обнародовал редкую подборку черно-белых фотографий, датируемых концом июня и началом июля 1940 года.

На фотографиях можно увидеть панорамы тогдашних улиц, в частности Strada Regina Maria (современные Главная и Героев Майдана), и знакомую каждому черновчанину башню Ратуши. Архивные фото демонстрируют не только архитектуру, но и лица людей – советских солдат, которые только что вошли в город, и местных жителей, чья жизнь навсегда изменилась тем летом. Особую ценность имеют изображения ныне утраченных памятников, таких как монумент "Unirii" или дымоход старинной пивоварни Штайнера.

Буковина под румынской короной (1918-1940)

В межвоенный период, когда Черновцы находились в составе Румынии, город оставался мощным центром украинской культурной жизни, несмотря на жесткую политику румынизации. Здесь продолжали действовать такие известные общества, как "Буковинский Кобзарь", украинские хоры и театры, а также выходила ежедневная газета "Время". Экономика города процветала: по состоянию на 1936 год в Черновцах функционировало более 200 крупных и малых фирм, что делало его важным промышленным центром региона.

Особой гордостью тогдашних Черновцов была музыкальная консерватория, основанная в 1924 году, на сцене которой выступали легендарные Энрико Карузо и Федор Шаляпин. Архитектурное лицо города дополнялось новыми величественными сооружениями, например здание Буковинской сберегательной кассы (ныне Художественный музей) в стиле венской сецессии. Однако этот период стабильности внезапно оборвался в июне 1940 года, когда в результате пакта Молотова-Риббентропа Северная Буковина была аннексирована Советским Союзом.

Трагедия войны и советская трансформация

Июнь 1940 года принес в Черновцы первые волны репрессий и кардинальное изменение этнического состава: немецкая община была переселена в Германию, а многие румыны выехали за границу. Советская власть немедленно взялась за ликвидацию украинских и еврейских общественных организаций, арестовывая активистов и интеллигенцию. Вскоре город оказался в водовороте Второй мировой войны, когда в 1941 году в него вошли немецко-румынские войска, что привело к созданию гетто и депортации еврейского населения.

В послевоенное время, начиная с 1944 года, Черновцы окончательно закрепились как областной центр в составе УССР, начав новую страницу своего развития. Главные магистрали города получили новые советские названия, а архитектурный ландшафт пополнился типовыми застройками того времени, хотя исторический город чудом избежал масштабных разрушений.

Сегодня эти старые фотографии 1940 года служат немым напоминанием о том, как хрупко выглядит цивилизация перед лицом большой политики и военных конфликтов.

