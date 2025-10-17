Какими были Черновцы в 90-х: архивное видео

Девяностые годы в Украине были временем больших надежд. Эту атмосферу можно почувствовать на архивном видео из Черновцов, снятом в 1995 году.

Видео дня

Ролик опубликовал в Facebook житель Черновцов Александр Столяр. На кадрах можно увидеть, как в конце ХХ века выглядели улицы Главная, Сагайдачного и Русская.

Эти три улицы образуют исторический центр города – старую его часть. Здесь бурлила активная жизнь еще с австрийских времен. И сейчас вид этой местности сохраняет свои старинные черты.

Улицы Главную, Сагайдачного и Русскую объединяет не только географическая близость, но и общая архитектура конца XIX – начала XX века, когда Черновцы переживали период расцвета. Именно здесь наиболее отчетливо сохранился дух старых Черновцов — сочетание различных культур, языков и стилей. Горожане и приезжие могут прогуляться по узким тротуарам, полюбоваться каменными домами с лепниной, выпить кофе в кафе, которые прячутся в прохладных цокольных этажах.

В 1990-х этот район Черновцов оставался оживленным центром городской жизни, хотя времена были непростые. После распада СССР старые здания приходили в упадок, фасады тускнели, а в бывших магазинах и мастерских открывались мелкие частные магазины, фотоателье, салоны, бары и первые валютные обменники. На Русской и Сагайдачного часто можно было встретить стихийные рынки, а Главная оставалась главной транспортной артерией – по ней начали ездить первые маршрутки.

Впрочем, несмотря на хаос и перестройку, старый район Черновцов сохранил свой дух. Именно здесь зарождалась новая жизнь и новые традиции. И именно эту часть города черновчане берегут больше всего до сих пор.

