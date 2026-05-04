Чернигов в 60-х: в сети показали архивные фото

Во время Второй мировой войны украинский Чернигов сильно пострадал от бомбардировок и был в значительной степени разрушен. Поэтому в первые послевоенные десятилетия его активно застраивали, так что к 1960-м лицо города значительно изменилось.

Как город выглядел в то десятилетие, можно увидеть на архивных фото, опубликованных в Facebook-сообществе "Старый Чернигов". На них мы видим массивные и щедро декорированные сталинки – именно их возводили на местах разрушенных немецкими оккупантами домов.

Наибольшая концентрация сталинской застройки сформировалась в историческом центре, в частности вдоль современной улица Полуботка. Здесь появились жилые дома с высокими потолками, просторными подъездами и характерной отделкой – лепниной, колоннами, декоративными карнизами. Эти сооружения не только обеспечивали жильем, но и формировали новый архитектурный облик города.

И хотя в более поздние годы здесь появилось немало домов в стиле советского модернизма, а впоследствии и более современные новостройки, впрочем, именно послевоенная сталинская застройка определила лицо центральной части города. В отличие от более поздних хрущевок, сталинки строили качественно, не чураясь декоративности и эстетических элементов. Поэтому именно застройка 1940-1950-х годов оставила тот заметный след в городской среде, который сохраняется и сегодня.

