Чернигов в 41-м: в сети показали архивные фото моста через Десну

Чернигов – один из древнейших городов Украины, основанный в конце VII века на месте впадения реки Стрижень в Десну. По оценкам историков, в Средневековье он был одним из крупнейших городов не только Киевской Руси, но и всей тогдашней Европы.

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В сети показали архивные фото Чернигова осенью 1941 года. На снимках видно старый автомобильный мост через Десну, немецкую понтонную переправу, а на горизонте – Троицкий монастырь.

Город известен многочисленными памятниками времен Руси и Гетманщины. В 1920–1930-х годах Чернигов также сохранял статус важного культурного центра: здесь действовали исторический музей, архив Научного общества, Институт народного образования, а также был открыт театр имени Шевченко.

В период организованного советской властью Голодомора, по официальным данным, в Чернигове умерло по меньшей мере 3602 жителя.

Во время Второй мировой войны город оказался под немецкой оккупацией. Многих местных жителей убили или вывезли на принудительные работы в Германию.

21 сентября 1943 года Чернигов заняли советские войска. После завершения Второй мировой войны город отстраивали и реконструировали по новому генеральному плану, а исторический центр в значительной степени перестроили в 1950–1955 годах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что также в сети опубликовали первые фото столицы Украины, сделанные британцем в 1852 году.

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