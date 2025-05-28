Черкассы в XX веке: в сети показали, каким был Речной порт

Речной порт в Черкассах, который когда-то был оживленным центром жизни города, хранит множество историй и трансформаций, отражающих изменения в городском ландшафте и транспортной инфраструктуре.

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Благодаря архивным фотографиям, появившимся в сети, появилась уникальная возможность совершить виртуальное путешествие в прошлое, увидев, каким был Речной порт в XX веке. Эти фотографии дают представление о ежедневной жизни портового городка, его масштабах и значении для региона.

Черкащанин Евгений Кулик поделился уникальными фотографиями Речного порта, предлагая заглянуть в прошлое. На снимках видно, как во времена, когда уровень воды в водохранилище снижался, двухпалубные теплоходы едва виднелись с причала. Для удобства пассажиров были предусмотрены специальные "карманы" со ступеньками, позволявшие осуществлять посадку и высадку с "ракет", "метеоров" и пригородных катеров.

Грузовой порт работал непрерывно, создавая постоянный шум от барж, пароходов, буксиров, портовых кранов и поездов, что свидетельствует о его оживленной деятельности. Тогдашние новейшие пароходы класса "река-море" казались настоящими гигантами, а высокий уровень воды лишь подчеркивал их величие.

История Черкасского речного вокзала

Ранние годы: Первая речная пристань и речной вокзал в Черкассах появились в 1846 году. К этому времени пароходы генерала Мальцева и помещика Пулавского уже курсировали по Днепру, хотя из-за переменчивого фарватера путешествия были сложными. В 1858 году было основано Первое акционерное общество пароходства на Днепре, которое упорядочило движение по реке. В Черкассы прибывали не только местные, но и иностранные суда - английские, голландские и немецкие.

Микрорайон Таможня превратился в настоящий портовый городок, где активно развивались мореходные профессии. В 1888 году было открыто Второе пароходное общество, владевшее шестью пароходами на маршруте Киев-Кременчуг-Катеринослав, и тогда Черкассы были внесены на карту водных путей Российской империи как важный транспортный узел.

Краевед Василий Страшевич описывал Черкасский порт как "муравейник" в 1890-х годах, когда по реке снуют рейсовые пароходы, буксиры тянут караваны барж и плотов, а также курсируют паровые катера, паромы и лодки, перевозящие людей и грузы. В 1898 году в Таможенном районе было оборудовано 5 пристаней. В течение 1880-1910 годов грузооборот порта вырос втрое. В послевоенные годы появился новый дизельный паром. С созданием Кременчугского водохранилища встал вопрос строительства нового речного порта, для чего был намыт 15-метровый слой песка и забетонирована дамба. Механизированные причалы, боксы и набережная были возведены.

5 мая 1961 года к порту было приписано первое пассажирское судно - ракета "Юрий Гагарин", а грузовой порт открыли 24 июля того же года. Изначально порт использовался для разгрузки строительных материалов для "Азота". Пассажирский вокзал был открыт 4 ноября 1962 года. На площади перед вокзалом установили памятник Черкасской области, который символизировала женщина в национальном украинском наряде. В начале 2000-х годов вокзал нуждался в реконструкции, которая завершилась лишь осенью 2011 года, и в том же году он был передан городу из частных рук. В 2012 году через вокзал прошло 332 рейса, перевезено 23 тысячи человек, а также дважды швартовался теплоход "Фиделио" для иностранных туристов по маршруту "Киев-Николаев".

Речной порт Черкасского речного вокзала расположен в среднем течении Днепра, на расстоянии 725 км от его устья. Навигация здесь происходит с 15 апреля по 15 ноября. Акватория порта надежно защищена волнозащитной дамбой, а заход судов осуществляется через верхний вход. Порт способен принимать самоходные грузовые трюмные суда типа "река-море" грузоподъемностью до 3 тысяч тонн, а также речные суда грузоподъемностью до 2 тысяч тонн. Глубина на подходах к порту и у пристаней составляет 3,6 метра, а скорость движения судов в акватории порта ограничена до 5 км/ч. Причал имеет длину 128 метров и может одновременно принимать до трех судов.

OBOZ.UA предлагает уникальную возможность посмотреть фотографии, снятые с высоты птичьего полета, показывающие, какими были Черкассы в 20 веке.

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