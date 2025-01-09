Старые фото Черкасс с высоты: каким был город в прошлом веке

Город Черкассы – загадочный уголок Украины, скрывающий немало исторических тайн. Его происхождение и развитие связано с рядом уникальных событий и легенд. Сегодня Черкассы известны как современный город, однако его корни уходят в старину, когда здесь процветали военные и культурные традиции.

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В сети показали старые фотографии Черкасс, снятые с высоты еще в прошлом веке. Их опубликовал черкасский краевед Борис Юхно на своей странице в Facebook. OBOZ.UA предлагает просмотреть старые фото Черкасс и узнать больше об истории города.

Происхождение названия Черкассы

Одна из версий свидетельствует, что название города происходит от осетинского слова "черкасоги", которое появилось во время монгольского нашествия. Другая теория связывает ее с тюркским изречением "чиры киши", что означает "люди силы". Третий вариант происхождения названия предлагает связь с племенем "чернь ясы", проживавшим на территории Поднепровья в Киевской Руси.

Основание города Черкассы

Первое документальное упоминание о Черкассах датируется 1284 годом. По версии историка Ивана Болтина, основателями города стали сбежавшие от монгольского давления переселенцы. Известно, что к 1303 году Черкассы уже превратились в хорошо укрепленное поселение, игравшее важную роль в защите киевских земель.

Черкассы имели решающее значение в развитии казачества. В XV веке они стали одним из первых центров казацкого движения. Во время Национально-освободительной войны Богдана Хмельницкого город служил базой для полковника Максима Кривоноса. Черкассы не раз демонстрировали героизм в борьбе против захватчиков, отстаивая свою свободу.

В средневековье Черкассы имели два деревянных замка для защиты от врагов. Самый древний из них располагался недалеко от современного центра города. Замок был маленьким по размеру, но мог вместить всех жителей во время осады. Второй замок, построенный позже, был больше и стал еще более крепкой крепостью.

В XIX веке Черкассы стали меняться. Архитектор Уильям Гесте разработал план города с прямоугольными кварталами, которые придавали ему современный вид. Впоследствии появились дома в стиле модерн, в том числе усадьбы Майбороды и Щербины, ставшие образцами архитектурного мастерства начала XX века.

Со второй половины XIX века в Черкассах активно развивалась промышленность. Город стал важным центром с сахарными заводами, лесопилками и фабриками. Выгодное расположение на берегу Днепра способствовало торговле и экономическому росту.

Черкассы неоднократно становились очагом восстаний, таких как Колиивщина в XVIII веке. В городе действовали отряды смелых борцов, защищавших права и свободу народа. Благодаря своей истории Черкассы остаются символом борьбы за справедливость.

Сегодня Черкассы – это современный город с богатой историей и культурным наследием. Оно привлекает туристов своими архитектурными достопримечательностями, в том числе замковыми руинами и старинными домами. Черкассы продолжают сохранять свой уникальный характер, который формировался столетиями.

Ранее OBOZ.UA показывал, каковы были Черкассы в середине XX века.

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