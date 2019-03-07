В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать

В Украину тоннами завозят отравленные, зараженные и гнилые экзотические фрукты из Египта, Турции, Греции и даже Китая. Они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Почему на рынке творится хаос и как распознать опасные фрукты – в материале OBOZREVATEL.

Привозят апельсины с мухами

В Украину уже не первый раз пытаются ввезти зараженные экзотические фрукты – апельсины, мандарины и лимоны. Например, еще в январе 2017 года из Турции к нам поступило 273 тонны цитрусовых, в которых нашли средиземноморскую плодовую муху. Этот груз Госпотребслужба выявила в Одесском порту.

Экзотические фрукты

В 2016 году опасные мандарины, примерно 41 тонну, везли из Греции, и 300 тонн – из Турции. В конце 2018-го также был задержан груз с 20 тоннами мандаринов, в которых обнаружили ту же муху, а в феврале этого года – еще 25 тонн зараженных цитрусовых из Египта.

Стоит отметить, что средиземноморская плодовая муха является опасным вредителем. В странах Средиземноморья и Южной Америки она уничтожает от 30 до 100% персиковых, абрикосовых и сливовых деревьев.

Мандарины

Экзотические фрукты с нитратами

В украинские магазины и на рынки завозят экзотические фрукты с нитратами. Например, в декабре прошлого года во Львове нашли 750 кг помело, в которых были ядовитые вещества изокарбофос. Завезли их из Китая.

Также партию отравленных помело нашли и в Киеве. Причем компания, которая поставила опасный товар, в реестре операторов рынка не значилась, а по месту ее регистрации был обычный многоквартирный дом. Что примечательно, о том, что помело не пригодны к употреблению, Госпотребслужба узнала от европейских коллег, когда фрукты уже были завезены в наши магазины.

Экзотические фрукты

Что касается содержания нитратов в экзотических фруктах, то начальник Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорит, что такой случай у них также был в конце 2017 года.

"Тогда мы выехали проверять цитрусовые на плодоовощную базу в Днепровском районе столицы. Поступали жалобы от людей об отравлении этими фруктами. Действительно было обнаружено превышение нитратов в них, весь товар был запрещен", – рассказал OBOZREVATEL Рубан. По его словам, подобные случаи бывают 1-2 раза в год.

Он поясняет, что при поступлении в Украину экзотические фрукты должны проверяться специалистами фитослужбы: "Эта служба проверяет и содержание нитратов, и возможное присутствие вредных насекомых во фруктах. Выдает сертификат качества. С этим документом фрукты уже поступают в торговые сети. Там могут провести внутреннюю проверку. А вот на рынках дополнительная проверка фруктов обязательна".

В контейнерах – гниль и мошка летает

Правда, директор Всеукраинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверяет, что последние пять лет на рынке поставок экзотических фруктов царит хаос.

"В последнее время стали завозить откровенную гниль и отраву, поэтому об этом начали говорить. А до этого все сходило с рук. Сейчас даже таможенник открывает контейнер с товаром, а туда зайти невозможно – мошка летает, гниль и неприятный запах. Просто уже обнаглели", – сообщил OBOZREVATEL Дорошенко.

По его словам, начиная с 2014 года в Украине отменили СЭС, службу по защите прав потребителей. И теперь всем этим занимается Госпотребслужба.

"Однако там заняты больше тендерами, на остальное им не хватает времени. К тому же мы перешли на европейские стандарты, и если поставщик показывает документы о качестве продукции при ввозе, то его могут и не проверять. Что касается внутренней проверки в стране, то она отсутствует. А в супермаркетах, как только наступил кризис и люди стали покупать только самые дешевые товары, тоже стали экономить. В том числе и на проверках качества товаров", – поясняет ситуацию Дорошенко.

Врачи говорят, что нитратные фрукты, как и нитратные ранние овощи, могут вызвать серьезные отравления.

"Это может быть рвота, особенно у детей. Она может быть непрекращающейся, потому что даже невозможно человеку давать воду, которая тоже вызывает рвоту. В таких случаях детей кладут в стационар и применяют уже лекарственные средства. Также слабость, сонливость, головные боли..." – пояснил нам врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

Чтобы не купить нитратные фрукты, их можно понюхать. Как правило, накачанные нитратами апельсины или мандарины не имеют сильного аромата. Если есть возможность, то просто попробуйте товар перед покупкой. Отравленный будет водянистым и безвкусным.

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