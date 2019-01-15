Как вернуть самооценку: психолог дала совет неудачникам

Множество людей в Украине и в мире страдают от заниженной самооценки. Эти люди фокусируются на неудачах, хотя могут повысить свою ценность в собственных глазах простым и действенным способом.

Об этом рассказала в эфире ObozTV психолог Ани Амбарцумян. По ее словам, необходимо ввести в образ жизни привычку – быть благодарным себе.

"Мы сами можем сделать привычку – быть благодарными. Важно благодарить кого-то – Бога, родных или близких. Но я как психолог скажу – не забывайте благодарить себя за какие-то достижения и поступки. Это очень важно – вернуть ценность и важность себе, свою значимость для себя", – отметила эксперт.

Как объяснила психолог, мозг у людей, как правило, сфокусирован на том, что они что-то не сделали – "что мы не самодостаточные, что мы что-то не успели, "я плохая мама" и так далее".

"Но как только мы возвращаем себе важность, что мы что-то сделали ценное – "благодарю себя за то, что рано встал и не опоздал на работу" – мы возвращаем таким образом ценность себе, и неким образом это все балансируется", – подчеркнула она.

"Если мы все время фокус держим на том, что мы что-то сделали не так, то, когда мы говорим про благодарность или вспоминаем эти эмоциональные моменты, где мы возвращаем себе ценность, мы балансируем это психологическое состояние у себя в голове", – отметила Амбарцумян.

Психолог предупредила, что постоянное самокопание в своих неудачах может привести к низкой самооценке:

"Это состояние – "я не такой в семье, в коллективе, в обществе" – может привести к тому, что что бы человек ни делал, он будет вечно недоволен собой. Естественно, мотивации мало, сил все меньше и меньше даже просто ходить на работу и выполнять какие-то свои обязательства".

"У человека есть потребность со стороны услышать какое-то признание, чтобы кто-то подсказал – "да нет, ты молодец". Человек ждет, чтобы кто-то это сделал. Хотя на самом деле достаточно просто вернуть себе это признание с помощью благодарности за какие-то мелочи... Это все важная часть каждой личности", – добавила эксперт.

bagiraclub.ru

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